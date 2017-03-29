После сеанса массажа в Беларуси умерла женщина

СУХУМ, 29 мар — Sputnik. В белорусском городе Гродно местная жительница скончалась после сеанса массажа, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на Управление внутренних дел (УВД) области.

По информации милиции, пенсионерка 1928 года рождения в силу возраста нуждалась в массажных процедурах и нашла подходящего специалиста. "Кроме массажа, он провел процедуру лечебной гимнастики. После этих манипуляций престарелая женщина почувствовала себя значительно хуже, попала в больницу и вскоре скончалась", — сказали в УВД.



