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После сеанса массажа в Беларуси умерла женщина

© AFP / FRANCK FIFE
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Пожилая жительница Гродно нуждалась в массажных процедурах и нашла подходящего специалиста.

СУХУМ, 29 мар — Sputnik. В белорусском городе Гродно местная жительница скончалась после сеанса массажа, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на Управление внутренних дел (УВД) области. 

По информации милиции, пенсионерка 1928 года рождения в силу возраста нуждалась в массажных процедурах и нашла подходящего специалиста. "Кроме массажа, он провел процедуру лечебной гимнастики. После этих манипуляций престарелая женщина почувствовала себя значительно хуже, попала в больницу и вскоре скончалась", — сказали в УВД.




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