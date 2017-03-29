"Антитеррористические ботинки" создали в Турции

СУХУМ, 29 мар — Sputnik. Ибрагим Халил Боз из турецкого города Шанлыурфа придумал"антитеррористические ботинки", передает Sputnik Турция.

Эта обувь обладает функцией подавления сигнала дистанционного управления для предотвращения угрозы взрыва, системой охлаждения, подогрева и массажа. По словам изобретателя, его чудо-ботинки "Jummer 2023" разработаны в первую очередь для обеспечения безопасности политиков, депутатов, руководителей высшего звена и высокопоставленных чиновников.Urfa'da özel güvenlik görevlisi İbrahim Halil Boz (38), GPS ve sinyal kesici özellikli, 'Jammer 2023' adıyla ayakkabı ürettiğini öne sürdü. pic.twitter.com/4EiUNRrN2i

​

​"Вот уже в течение 25 лет я занимаюсь изобретениями в области оборонной промышленности. На моём счету уже 10 проектов. Моя новая разработка — ботинки, оснащенные большим количество функций для обеспечения личной защиты высокопоставленных государственных лиц", — сказал Боз.

По его словам, на разработку высокотехнологичных ботинок ушло 8 месяцев и 500 лир (около 140 долларов). В настоящее время Боз планирует заняться продвижением своей разработки на рынке. "В ботинках, которые я назвал "Jammer 2023", есть такие функции, как массаж стоп, охлаждение, обогрев и подавление сигнала дистанционного управления. Данные проект разработан для чиновников, депутатов и высокопоставленных государственных лиц", — заключил изобретатель.EVET

Şanlıurfa’da 38 yaşındaki İbrahim Boz,

Kullanıcının yerini belirleyen,

Sinyal kesici özellikli ’Jammer 2023’ adıyla ayakkabı üretti. pic.twitter.com/h1kKA8oQNQ — Hüseyin GÜVERCİN (@guvercinhuseyi1) 27 марта 2017 г.

​