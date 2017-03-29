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Обувь

"Антитеррористические ботинки" создали в Турции

© Flickr/ markus spiske
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Сотрудник службы безопасности Ибрагим Халил Боз из турецкого города Шанлыурфа разработал модель ботинок, оснащенных GPS-трекером, позволяющим через специальное приложение для смартфонов и планшетов отслеживать местоположение человека, на котором они надеты.

СУХУМ, 29 мар — Sputnik. Ибрагим Халил Боз из турецкого города Шанлыурфа придумал"антитеррористические ботинки", передает Sputnik Турция.

Эта обувь обладает функцией подавления сигнала дистанционного управления для предотвращения угрозы взрыва, системой охлаждения, подогрева и массажа. По словам изобретателя, его чудо-ботинки "Jummer 2023" разработаны в первую очередь для обеспечения безопасности политиков, депутатов, руководителей высшего звена и высокопоставленных чиновников.Urfa'da özel güvenlik görevlisi İbrahim Halil Boz (38), GPS ve sinyal kesici özellikli, 'Jammer 2023' adıyla ayakkabı ürettiğini öne sürdü. pic.twitter.com/4EiUNRrN2i

​"Вот уже в течение 25 лет я  занимаюсь изобретениями в области оборонной промышленности. На моём счету уже 10 проектов. Моя новая разработка — ботинки, оснащенные большим количество функций для обеспечения личной защиты высокопоставленных государственных лиц", — сказал Боз.

По его словам, на разработку высокотехнологичных ботинок  ушло 8 месяцев и 500 лир (около 140 долларов). В настоящее время Боз планирует заняться продвижением своей разработки на рынке.  "В ботинках, которые я назвал "Jammer 2023", есть такие функции, как массаж стоп, охлаждение, обогрев и подавление сигнала дистанционного управления. Данные проект разработан для чиновников, депутатов и высокопоставленных государственных лиц", — заключил изобретатель.EVET

 



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