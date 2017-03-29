EBU пригрозил Украине отстранением от "Евровидения" из-за Самойловой

СУХУМ, 29 мар — Sputnik. Генеральный директор Европейского вещательного союза Ингрид Делтенре назвала поведение Украины в ситуации с Юлией Самойловой недопустимым и заявила о возможности применения санкций к Киеву вплоть до временного отстранения от участия в конкурсе, передает РИА Новости.

"Такое поведение абсолютно недопустимо. Я глубочайше сожалею, что "Евровидение" используют в политических играх", — заявила Делтенре в интервью изданию Blick. Сообщается, что в настоящий момент Делтенре ведет переговоры с президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром страны Владимиром Гройсманом, чтобы найти "удовлетворительное решение". Лучше проводить не на Украине Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила, что лучше было бы проводить международный песенный конкурс "Евровидение" не на Украине. "Я считаю, что это был бы лучший вариант", — сказала Драпеко, комментируя возможность проведения "Евровидения" не на Украине. "Может быть, есть какая-то страна, которая примет", — добавила она, отвечая на вопрос, могут ли быть какие-либо другие кандидаты на организацию "Евровидения" среди стран.

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Парламентарий подчеркнула, что, если музыкальный конкурс будет проходить не на Украине, посылать Юлию Самойлову в качестве российского участника можно.

"Вряд ли ей другая страна запретит въезд. А поет она замечательно, и девушка она хорошая и красивая. Неожиданная такая", — сказала Драпеко. Ранее глава оргкомитета "Евровидения" Франк-Дитер Фрайлинг заявил, что Европейский вещательный союз постарается гарантировать, чтобы Россия все-таки приняла участие в песенном конкурсе "Евровидение", если решение СБУ о запрете въезда на территорию Украины российской певице Юлии Самойловой останется в силе. Певица Юлия Самойлова должна представить Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение-2017", который пройдет в этом году на Украине. 12 марта Первый канал показал песню, с которой участница поедет на конкурс. Певица исполнила композицию Flame Is Burning на английском языке.

22 марта СБУ запретила въезд на территорию страны на три года российской участнице "Евровидения" Юлии Самойловой. Такое решение было принято на основании данных о нарушении Самойловой законодательства Украины в связи с ее посещением Крыма. Украинские организаторы конкурса заявили, что выполнят решение СБУ.

Европейский вещательный союз предложил Первому каналу устроить спутниковую трансляцию выступления Самойловой, но телеканал отказался, напомнив о правилах конкурса – исполнители должны петь в живом эфире на сцене "Евровидения". Позже вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что в Киеве готовы принять на конкурсе "Евровидение" представителя от России, если российскую певицу Юлию Самойлову заменит другой конкурсант, не имеющий проблем с украинским законодательством. В России негативно отнеслись к такому предложению. Зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что оно не будет даже рассматриваться. Украина получила право принимать "Евровидение-2017" после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Украинский оргкомитет решил провести "Евровидение" в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая.

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Логотипом "Евровидения-2017" станут украинские бусы, в качестве лозунга был выбран Celebrate Diversity, который украинские организаторы перевели как "Уважаем разнообразие". Организация конкурса сопровождалась на всем протяжении многочисленными проблемами финансового характера. 13 февраля команда, работавшая над подготовкой к проведению "Евровидения-2017", официально заявила о прекращении работы из-за отсутствия прозрачности при принятии решений по ключевым направлениям работы. Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко после этого заявил, что подготовка к конкурсу идет в плановом режиме, а кадровые изменения в составе организаторов не повлияют на его проведение. Депутат готов организовать концерт Самойловой Депутат Госдумы Дмитрий Белик готов помочь в организации концерта российской певицы Юлии Самойловой в Севастополе, так как сам город и артистка являются примером стойкости русского духа. "Юлия Самойлова обязательно должна дать концерт на площади Нахимова в Севастополе возле графской пристани, так как и певица, и город олицетворяют собой пример стойкости русского духа. Я приложу все свои усилия и возможности, чтобы этот концерт с запоминающимся шоу состоялся", — сказал Белик. По его словам, севастопольцы будут рады видеть певицу как до, так и после "Евровидения". "Юлия, как никто другой, заслуживает выступить на "Евровидении", поэтому мы надеемся, что справедливость восторжествует и Европейский вещательный союз сможет образумить киевскую власть", — подчеркнул депутат.