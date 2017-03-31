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Девушка в хибжабе. Архивное фото

В Чечне разрешили носить в школах одежду и символику согласно религии

© Sputnik. Тарас Литвиненко
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Парламент Чеченской Республики внес дополнительную статью в законопроект об образовании, дающую учащимся школ право носить одежду в соответствии с их традициями и религией.

СУХУМ, 31 мар — Sputnik. Дополнительную статью в законопроект об образовании, дающую учащимся школ право носить одежду или символику в соответствии с их традициями и религией республики внес парламент Чечни, передает РИА Новости.

"Данный законопроект явится неоспоримым юридическим подспорьем в улучшении эффективности деятельности образовательных организаций и соблюдении конституционных прав обучающихся", — приводит слова спикера парламента Магомеда Даудова пресс-служба.

Вводимая в закон об образовании в Чечне статья не противоречит статье 38 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", подчеркнули в парламенте.



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