Фигурист Плющенко объявил о завершении карьеры

СУХУМ, 31 мар – Sputnik. Двукратный олимпийский чемпион, российский фигурист Евгений Плющенко заявил об окончании своей спортивной карьеры, передает Sputnik Казахстан со ссылкой на "Матч ТВ".

"Я не поеду в Корею как спортсмен. Я закончил карьеру в спорте. Открываю свою академию, где буду работать в качестве тренера. Если мы со спортсменами успеем подготовиться к Олимпиаде, может быть и поеду", – сказал Плющенко.

Как объяснил прославленный спортсмен, закончить с большим спортом он решил после операции на шейном отделе позвоночника. "С молодежью невозможно сейчас соревноваться – мне так кажется. Есть какой-то предел. Вы правильно сказали про титулы… У меня было 15 операций, выступать на пятой Олимпиаде – сложно. Я уже наелся. Раньше я рвался на лед, хотел доказать, что в мужском фигурном катании можно кататься долго. Что все не так, как раньше: 20-21 год – и ушли кататься в шоу. А можно кататься и в 30-32. Вижу, что сегодня на чемпионате мира катаются ребята моего возраста. Какую-то лепту я внес в фигурное катание, поменял стереотипы и очень горжусь этим", — отметил Плющенко. Как отмечает издание, Плющенко завоевал золото на Олимпийских играх-2006 в Турине в одиночном катании, а также золото Сочи-2014 в командных соревнованиях. Кроме того, на его счету три золота чемпионатов мира в 2001-м, 2003-м и 2004 годах.