"Тайная комната" найдена в центре Москвы

СУХУМ, 31 мар — Sputnik. В центре Москвы археологи нашли "тайную комнату", передает РИА Новости.

"Комната", обнаруженная в Китайгородской стене, в военное время могла служить фортификационным сооружением, а в мирное — купеческой лавкой, рассказала москвовед Ирина Левина. "Посмотрите на старинные изображения Китайгородской стены — ее основания просто не видно из-за торговых лавок", — пояснила Левина.

Эксперт добавила, что в военное время защитники города могли использовать такие ниши в стене с разными целями — например, чтобы наблюдать за неприятелем, выходить наружу или подниматься наверх, к зубцам.

Археологический контроль будет вестись на всех строительных площадках "Моей улицы" с апреля по сентябрь. Благодаря этому в предыдущие годы нашли более тысячи артефактов и фрагментов исторических сооружений.



