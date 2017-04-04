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Станция метро Технологический институт в Санкт-Петербурге

Метро Петербурга возобновило работу в полном объеме

© Sputnik. Алексей Даничев
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Темы:
Взрыв в метро Санкт-Петербурга (15)
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Администрация губернатора Санкт-Петербурга сообщила о том, что метрополитен возобновил работу в полном объеме после теракта.

СУХУМ, 4 апр — Sputnik. Во вторник санкт-Петербургский метрополитен возобновил работу в полном объеме после теракта, сообщает администрация губернатора, передает РИА Новости

"Петербургский метрополитен с утра начал работу в полном объеме: по всем линиям и станциям", — говорится в сообщении.

Тем не менее, по информации администрации губернатора Петербурга, до 10 часов утра продолжится движение автобусов-дублеров по маршруту 2М (60 автобусов, от станции "Петроградская" до станции "Московская"). Усиленные и измененные маршруты городского электротранспорта будут действовать весь день.

Темы:
Взрыв в метро Санкт-Петербурга (15)


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