Путин ограничил переводы денег на Украину

СУХУМ, 4 апр — Sputnik. Глава РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий денежные переводы из России на Украину с помощью иностранных платежных систем, а также закон о праве отказа от налогового резидентства РФ граждан под санкциями, передает РИА Новости.

Госдума РФ одобрила эти законы в третьем, окончательном чтении 22 марта. Через неделю, 29 марта, соответствующие документы одобрил Совет Федерации РФ. Далее законы поступили на подпись президенту РФ. Запрет денежных переводов Согласно первому закону, трансграничные денежные переводы без открытия банковского счета в рамках платежных систем, в том числе иностранных, будут возможны из России в государства, которые ввели запреты в отношении российских платежных систем, только в том случае, если оператор платежной системы, операторы услуг платежной инфраструктуры прямо или косвенно контролируются РФ.

Этот документ направлен на устранение негативных последствий запрета на деятельность российских платежных систем на территории Украины. Запрет Киева привел к ограничению конкуренции на российском рынке платежных услуг, осуществляемых в виде трансграничных переводов денежных средств без открытия счета, в пользу иностранных платежных систем, пояснил один из авторов нового закона, депутат Владислав Резник.

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Под действие нового российского закона, по словам одного из разработчиков, попадут американские Western Union и MoneyGram, работающие с российскими и украинскими клиентами. "У этих компаний остается два выхода. Во-первых, в законе речь идет о системе переводов без открытия счета. Но переводы можно будет по-прежнему осуществлять с открытием счета", — рассказал автор. Кроме того, иностранцы смогут наладить сотрудничество с российскими платежными системами. "Если они наладят межсистемное взаимодействие, то россияне смогут совершать переводы через отечественные платежные системы, а те будут передавать их, например, Western Union. Получатель перевода на Украине сможет забрать деньги через эту американскую компанию", — пояснил источник. Украина в октябре 2016 года расширила санкции в отношении России, запретив деятельность на своей территории ряду российских платежных систем. Под санкции попали платежная система "Колибри", которой управляет Сбербанк, "Золотая корона" (РНКО "Платежный центр"), "Юнистрим" (банк "Юнистрим"), "Международные денежные переводы Лидер" (НКО АО "Лидер"), Anelik (банк "Анелик РУ"), Blizko (Связь-банк). Согласно принятому Госдумой закону, Банк России должен будет размещать на своем сайте сведения о введении иностранными государствами запретов в отношении платежных систем, операторы которых зарегистрированы ЦБ. Предусмотренные законом ограничения будут применяться со дня размещения регулятором таких сведений. Первый замглавы Национального банка Украины Яков Смолий ранее заявил, что решение России о запрете переводов на Украину через международные платежные системы без открытия счета не повлияет на банковскую систему страны. "Я не думаю, что это окажет влияние на банковскую систему, потому что сумма незначительная и украинцы настолько креативные, что они найдут другие способы перевести средства", — заявил Смолий.

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По его словам, за два месяца 2017 года Украина получила из России с помощью международных платежных систем порядка 90 миллионов долларов, а наиболее популярными каналами для перевода средств без открытия счета, которые теперь не будут работать, являлись Western Union и MoneyGram, однако межбанковские переводы продолжают работать.

"Если человек откроет счет в банке, то межбанковские расчеты сегодня проводятся. Наоборот, теперь отправитель и получатель средств будут идентифицированы и расчеты будут более прозрачными. Это будет способствовать детенизации экономики", — добавил Смолий. Национальный оператор почтовой связи Украины "Укрпочта" напомнил о возможности использовать почтовый перевод как альтернативу банковским переводам в РФ. "Такой запрет существенно ограничивает возможности для перевода средств из России в Украину. Однако простой и доступной, как и раньше, остается возможность отправки средств с помощью услуги почтового перевода, которую предоставляет "Укрпочта", — сообщила пресс-служба компании 27 марта. Отказ от налогового резидентства РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, который позволит физлицам, находящимся под санкциями, подавать заявления о непризнании себя налоговыми резидентами РФ, если они являются налоговыми резидентами иностранного государства. Согласно поправке, внесенной в статью Налогового кодекса о плательщиках НДФЛ, если в налоговом периоде в отношении лица действовали санкции иностранного государства, то он может не признаваться в этом периоде налоговым резидентом России независимо от срока его пребывания в стране при наличии резидентства в иностранном государстве. "Суть закона предельно простая — создать механизм, по которому государство в налоговой сфере может защищать своих граждан", — пояснил глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. Он добавил, что сегодня решить проблемы в отношении людей, которые подпали под санкции, на уровне переговоров министерств финансов невозможно.

Отмечается, что перечень санкций будет определен правительством России. По словам Макарова, список будет подготовлен в течение месяца после вступления в силу законодательной нормы.

"Перечень санкций будет определен постановлением правительства РФ. В течение месяца после вступления закона в силу. Я могу вам и так сказать. По-моему, предельно понятно, о каких санкциях (идет речь — ред.). Я думаю, что это украинские санкции", — сказал Макаров. Действующий Налоговый кодекс предусматривает, что налоговым резидентом РФ является гражданин, фактически находящийся в РФ не менее шести месяцев в году. При этом если российский налогоплательщик проводит указанный срок за пределами РФ, он теряет налоговое резидентство. Однако, как пояснял Макаров, в ряде случаев возникает коллизия, и попавшие под санкции россияне, с одной стороны, не могут жить за рубежом и поэтому признаются налоговыми резидентами РФ, а с другой стороны, их признают налоговыми резидентами иностранные государства, поскольку там расположены их активы.

Отношения России и Запада осложнились из-за ситуации на Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. Ограничительные меры включают эмбарго на новые контракты по импорту и экспорту из ЕС в РФ вооружений, а также товаров и технологий двойного назначения. Под санкции попали российские госбанки и нефтяная отрасль РФ. Европейским инвесторам запрещается выдавать новые кредиты пяти крупнейшим финансовым институтам — Сбербанку, ВТБ, Газпромбанку, Россельхозбанку и Внешэкономбанку — на срок более 30 дней, а также покупать их акции и бонды из новых выпусков со сроком обращения более 30 дней.

В рамках санкционных мер ограничен доступ к рынкам капитала ЕС ряду российских компаний, среди которых "Роснефть", "Транснефть" и "Газпром нефть". Кроме того, запрещены поставки оборудования и оказание услуг для глубоководной разведки и добычи нефти, работы в Арктике и на месторождениях сланцевой нефти в РФ. ЕС также принял санкции в отношении оборонного сектора РФ и запретил европейским компаниям поставлять продукцию двойного назначения девяти российским предприятиям. В ответ РФ ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции. В перечень запрещенных товаров входят мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, вся молочная продукция, включая безлактозную, исключение сделано только для лечебного и профилактического питания.



