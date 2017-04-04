НХЛ отказалась участвовать в зимней Олимпиаде-2018

СУХУМ, 4 апр — Sputnik. Национальная хоккейная лига отказалась участвовать в Олимпиаде 2018 года, так как олимпийские игры приведут к паузам в календаре сезона 2017-2018 годов, сообщение об этом НХЛ опубликовал на своем официальном сайте в понедельник 3 апреля.

"Ранее мы давали понять, что несмотря на то, что подавляющее большинство клубов выступало против паузы в календаре в сезоне 2017-2018 для участия игроков НХЛ в Олимпийских играх, мы были открыты к предложениям всех сторон, имеющих к этому отношение, а совет директоров был готов пересмотреть свои взгляды на проблему", — заявили в НХЛ.

Прошло много месяцев, говорится в сообщении, а настоящего диалога так и не случилось. Напротив, Международный олимпийский комитет заявил, что участие игроков НХЛ в Олимпиаде 2022 года в Пекине зависит от поездки на Игры-2018 в Пхенчхане.

Профсоюз игроков официально подтвердил, что не заинтересован в проведении любых переговоров, которые сделают участие в Олимпиаде более привлекательным для клубов.

"В результате, а также с целью прекратить все спекуляции на данную тему, мы подтверждаем, что в календаре сезона 2017-2018 не будет предусмотрен перерыв на зимние Олимпийские игры. На этом вопрос официально закрыт", — проинформировала НХЛ.

XXIII зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.