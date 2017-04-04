Фетисов: надеюсь, что неучастие игроков НХЛ поможет РФ выиграть золото ОИ

СУХУМ, 4 апр – Sputnik. Двукратный олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов выразил надежду, что неучастие игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Олимпийских играх 2018 года увеличит шансы сборной России на золото турнира, передает Р-спорт.

© Sputnik. Рамиль Ситдиков НХЛ отказалась участвовать в зимней Олимпиаде-2018

В понедельник НХЛ сообщила, что вопрос участия игроков из лиги в Играх-2018 закрыт, паузы в регулярном чемпионате на этот турнир не будет.

"Это увеличивает шансы многих команд. Будем надеяться, что это поможет нам вернуть звание олимпийских чемпионов. Единственное, не пойму, почему МОК и федерация, которые призваны вообще приглашать лучших спортсменов мира, не доработали эту ситуацию. Мне совсем не понятно", — сказал Фетисов.

Сборная России ни разу не становилась победителем олимпийского турнира. Ранее хоккеисты команды СССР семь раз побеждали на Играх, а в 1992 году золотую медаль выиграла Объединённая команда республик бывшего СССР.