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Хоккей. Лига Легенд мирового хоккея. Матч Россия - Финляндия

Фетисов: надеюсь, что неучастие игроков НХЛ поможет РФ выиграть золото ОИ

© Sputnik. Алексей Куденко
В мире
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XXIII зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

СУХУМ, 4 апр – Sputnik. Двукратный олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов выразил надежду, что неучастие игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Олимпийских играх 2018 года увеличит шансы сборной России на золото турнира, передает Р-спорт.

Символика зимних Олимпийских игр 2018 на надувной фигуре на снежном фестивале в Пхенчхане.
© Sputnik. Рамиль Ситдиков
НХЛ отказалась участвовать в зимней Олимпиаде-2018

В понедельник НХЛ сообщила, что вопрос участия игроков из лиги в Играх-2018 закрыт, паузы в регулярном чемпионате на этот турнир не будет.

"Это увеличивает шансы многих команд. Будем надеяться, что это поможет нам вернуть звание олимпийских чемпионов. Единственное, не пойму, почему МОК и федерация, которые призваны вообще приглашать лучших спортсменов мира, не доработали эту ситуацию. Мне совсем не понятно", — сказал Фетисов. 

Сборная России ни разу не становилась победителем олимпийского турнира. Ранее хоккеисты команды СССР семь раз побеждали на Играх, а в 1992 году золотую медаль выиграла Объединённая команда республик бывшего СССР.



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