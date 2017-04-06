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Архивное фото взрывного устройства

Взрывное устройство обезврежено в доме в Петербурге

ЦОС ФСБ РФ
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В среду около 5.00 мск сотрудниками УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области в жилом помещении дома 22 корпус 1 по Товарищескому проспекту был обнаружен предмет.

СУХУМ, 6 апр — Sputnik. Взрывное устройство обезврежено в одной из квартир дома в Невском районе Петербурга, в связи с этим несколько человек задержаны, сообщил глава администрации района Константин Серов, передает РИА Новости.

"В настоящий момент взрывное устройство, которое находилось в квартире, обезврежено, несколько подозреваемых задержаны, сопротивления они не оказывали. Угрозы для жителей в настоящий момент нет", — сказал глава района.

По словам главы района, в четверг ранним утром были эвакуированы два подъезда дома, их поместили в расположенном неподалеку детском саду. Людей, по его словам, разместили в актовом зале. На месте работали медики и психологи, людям предоставлялось питание.

Пресс-служба УФСБ в настоящее время не комментирует ситуацию.



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