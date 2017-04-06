Таймазов: я навсегда останусь трехкратным олимпийским чемпионом

СУХУМ, 6 апр — Sputnik. Международный олимпийский комитет лишил осетинского борца Артура Таймазова золотой медали Олимпийских игр в Пекине. Информация об этом появилась в среду. МОК обвинил спортсмена в употреблении допинга, передает Sputnik Южная Осетия.

Он собирается оспорить решение комитета, об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Для самого себя, а также для тех, кто верил в меня, переживал, видел мой ежедневный труд, я навсегда останусь трёхкратным олимпийским чемпионом. Моя семья, родные и близкие жили моими победами, это всегда придавало мне силы и помогало идти дальше. И когда я шёл на третью золотую медаль, я знал и чувствовал, что за меня молится моя родная Осетия. И благодаря поддержке моего народа мне это удалось. У нас в Осетии борьбу любят по-особенному и для тех, кто знает, через что мне пришлось пройти на пути к медалям, все понятно и очевидно", — говорит он.

Артур Таймазов также выразил благодарность всем, кто поддержал его и не потерял веру в его честное имя. МОК также лишил серебряной медали осетинскую тяжелоатлетку Светлану Царукаеву.