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В Дагестане в школе прогремел взрыв

Взрыв произошел в школе Дагестана

© Фото: сайт Агвалинской СОШ
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Один подросток погиб и 11 пострадали в результате взрыва гранаты в школе села Агвали Цумадинского района Дагестана.

СУХУМ, 24 апр — Sputnik.  В результате взрыва гранаты в школе села Агвали Цумадинского района Дагестана один подросток погиб и 11 пострадали, сообщила пресс-служба МВД по Республике Дагестан, передает РИА Новости.

"Следственно-оперативная группа работает в помещении компьютерного зала в селе Агвали Цумадинского района Республики Дагестан, где по предварительной информации в результате неосторожного обращения с оружием (гранатой) 1 несовершеннолетний погиб. Еще 11 подростков пострадали", — сказал собеседник.

Как отметили в ведомстве, в настоящий момент они госпитализированы в лечебное учреждение.

МВД Дагестана подтвердило информацию о задержании ученика, который принес гранату в школу, от взрыва которой погиб ребенок. В свою очередь директор школы ранее сообщил, что погибший — ученик восьмого класса.

Как отметили в приемном покое больницы, состояние трех пострадавших тяжелое, они находятся в реанимации.



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