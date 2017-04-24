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Архивное фото тонировки авто

Двойная тонировка стала популярна в Казахстане

© Sputnik.
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На некоторых СТО автомеханики предлагают установить двойное остекление с тонировкой для ввденения полицейских в заблуждение.

СУХУМ, 24 апр — Sputnik. Новый нелегальный вид услуг по двойному остеклению набирает популярность у владельцев дорогих авто в Казахстане. Чтобы ездить тонированными и при этом не иметь проблем с инспекторами, на передние боковые стекла автомобиля ставится двойное остекление: при встрече с дорожными полицейскими опускаются темные и остаются кристально чистые обычные стекла.

Как сообщил в ответе на запрос редакции Sputnik Казахстан директор департамента государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев, только в прошлом году 44,6 тысячи водителей были оштрафованы за тонировку по части 5 статьи 590 ("Управление транспортными средствами, не отвечающими установленным правилам обеспечения безопасности дорожного движения"). За три месяца 2017 года за тонировку были оштрафованы 8,5 тысячи автовладельцев. Поэтому интерес автовладельцев к такому ноу-хау понятен.



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