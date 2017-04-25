Третий Международный форум русскоязычных вещателей пройдет в Москве

СУХУМ, 25 апр – Sputnik. Российская Академия Радио приглашает на третий ежегодный Международный форум русскоязычных вещателей "Русскоязычное вещание в условиях повышения роли информации в мире".

Генеральный информационный партнер мероприятия – МТРК "Мир". Информационный партнер Радио Sputnik.

В программе форума: анализ медиарынков России и зарубежных стран, новые тренды в развитии теле- и радиовещания, продвижение российской культуры в мире посредством русского языка, проблематика достоверности информации в СМИ.

На форуме также обсудят возможные форматы сотрудничества русскоязычных вещателей с различными российскими фондами и общественными организациями.

Среди приглашенных гостей форума: представители Государственной Думы, Министерства иностранных дел Российской Федерации, Министерства связи и массовых коммуникаций, профильных российских государственных и общественных структур, русскоязычные вещатели, работающие в России и за рубежом в сфере радио и телевидения.

Форум проводится в целях укрепления международного сотрудничества среди представителей радио- и телесообщества, вещающих на русском языке в России, странах СНГ, ближнего и дальнего зарубежья.