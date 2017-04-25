16:42 25 Апреля 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 11°C
Прямой эфир
Поиск
Микрофоны российских телеканалов

Третий Международный форум русскоязычных вещателей пройдет в Москве

© Sputnik. Vladimir Fedorenko
В мире
Получить короткую ссылку
20 0 0

Форум пройдет 19 мая в Москве при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, а также при содействии Департамента информации и печати МИД России.

СУХУМ, 25 апр – Sputnik. Российская Академия Радио приглашает на третий ежегодный Международный форум русскоязычных вещателей "Русскоязычное вещание в условиях повышения роли информации в мире". 

Генеральный информационный партнер мероприятия – МТРК "Мир". Информационный партнер Радио Sputnik.

В программе форума: анализ медиарынков России и зарубежных стран, новые тренды в развитии теле- и радиовещания, продвижение российской культуры в мире посредством русского языка, проблематика достоверности информации в СМИ.

На форуме также обсудят возможные форматы сотрудничества русскоязычных вещателей с различными российскими фондами и общественными организациями.

Среди приглашенных гостей форума: представители Государственной Думы, Министерства иностранных дел Российской Федерации, Министерства связи и массовых коммуникаций, профильных российских государственных и общественных структур, русскоязычные вещатели, работающие в России и за рубежом в сфере радио и телевидения. 

 Форум проводится в целях укрепления международного сотрудничества среди представителей радио- и телесообщества, вещающих на русском языке в России, странах СНГ, ближнего и дальнего зарубежья.

 



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Медверь Балу в семье Ченгелия
Мишкин дом в Атышаду
Путин на заседании РГО рассказал о работе президента РФ
Путин принял участие в заседании РГО
Абхазия 1917 vs 2017
Абхазия за 100 лет: почувствуй разницу

Соцсети

Sputnikabkhazia