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Самолет Boeing 777 авиакомпании Аэрофлот

Пассажиры рейса Москва-Бангкок находятся в больнице

© Sputnik. Максим Блинов
В мире
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По данным авиакомпании "Аэрофлот", в понедельник при подлете к аэропорту Бангкока рейс SU 270 попал в зону сильной турбулентности.

СУХУМ, 1 мая — Sputnik. Чтобы на месте оказывать помощь пассажирам, пострадавшим в результате ЧП с самолётом "Аэрофлота", летевшим из Москвы в Бангкок, сотрудники посольства РФ в Таиланде выехали в больницы, сообщил по телефону дежурный консул, передает РИА Новости.

Число пострадавших россиян уточняется.

"Пока я могу подтвердить факт, что самолёт попал в зону турбулентности, пассажиры получили переломы, ушибы, вывихи, сейчас они находятся в больнице", — сказал дипломат.

По его словам, также в больнице находятся сотрудники российского консульства в Таиланде, включая заведующего консульским отделом.

"Им оказывается необходимая помощь, но списки пострадавших уточняются, пока не можем сказать количество россиян и количество иностранцев, которые пострадали", — сообщил дежурный консул, отметив, что общее число пострадавших пока неизвестно.

"Сегодня, 1 мая, самолёт Boeing 777, выполнявший рейс SU270 Москва-Бангкок, за 40 минут до посадки в аэропорту Бангкок попал в зону кратковременной сильной турбулентности, в результате чего несколько пассажиров получили травмы… Ее (турбулентности — ред.) основная особенность в том, что возникает она не в облаках, а в чистом небе с хорошей видимостью, где метеорологический радиолокатор не может уловить ее приближение. Поэтому у экипажа нет возможности предупредить пассажиров о необходимости вернуться на свои места", — говорится в сообщении авиакомпании.

В 03.38 мск экипаж произвёл благополучную посадку в аэропорту Бангкок, пострадавшим оказана помощь, сообщает авиакомпания.

Там добавили, что представители "Аэрофлота" совместно с работниками консульства Российской Федерации в Бангкоке находятся в контакте с пострадавшими для оказания им помощи.



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