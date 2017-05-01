Подожгли крупнейшую в Швеции шиитскую мечеть

СУХУМ, 1 мая – Sputnik. В ночь на понедельник в крупнейшей в Швеции шиитской мечети Имама Али произошел пожар, передает шведское телевидение SVT.

"Подозревается, что сделан поджог снаружи", — сказал представитель стокгольмской полиции Ларс Бистрем.

Сообщение о пожаре поступило в полицию в воскресенье в 23.16 (00.16 мск). Сообщений о пострадавших нет.

В здании мечети находится библиотека, содержащая более 3 тысяч книг. Сообщений о том, сгорели ли книги, нет.

"Согласно первым прогнозам, повреждено около 30-50% здания, это то, что мы знаем на данный момент", — сказал представитель мечети Аки Захири.

По его словам, здание мечети — около 3500 квадратных метров.