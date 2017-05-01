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Архивное фото больницы

Пассажиры рейса Москва-Бангкок не получили тяжелых травм

© Sputnik. Игорь Руссак
В мире
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По данным авиакомпании "Аэрофлот", в понедельник при подлете к аэропорту Бангкока рейс SU 270 попал в зону сильной турбулентности.

СУХУМ, 1 мая — Sputnik. Пассажиры лайнера Boeing 777 Москва-Бангкок компании "Аэрофлот", не получили тяжелых травм, представляющих угрозу их жизни, передает РИА Новости.

"По информации из медицинских учреждений столицы Таиланда, куда сегодня утром за медицинской помощью обратились 27 пассажиров Boeing 777, следовавшего рейсом Москва-Бангкок, пациентов в тяжелом состоянии и с травмами, представляющими угрозу жизни, не зафиксировано", — говорится в сообщении авиаперевозчика.

Как отмечается, у пациентов, остающихся под наблюдением врачей, зафиксированы ушибы, у нескольких человек — переломы конечностей.

Аэропорт Шереметьево
© Sputnik. Максим Блинов
Пассажиры рейса Москва-Бангкок находятся в больнице

Официальный представитель Минздрава РФ Олег Салагай уточнил, что девять человек, включая четырех детей, получили медицинскую помощь амбулаторно.

В авиакомпании также сообщили, что представительство "Аэрофлота" при необходимости отменяет бронирование отелей, переносит сроки заселения, а также переоформляет авиабилеты на ближайшие рейсы до конечных пунктов для трансферных пассажиров.

"Все связанные с переоформлением расходы, а также расходы на лечение пассажиров полностью взяла на себя авиакомпания", — говорится в сообщении.

Ранее посольство России в Таиланде опубликовало список россиян, пострадавших за 40 минут до посадки в столице Таиланда из-за попадания в зону турбулентности. По данным посольства, 15 россиян, в том числе ребенок, находятся в больнице в Бангкоке. Также сообщалось, что всего в результате инцидента, по данным авиакомпании "Аэрофлот", пострадали 25 человек.

По данным "Аэрофлота", в понедельник Boeing 777, выполнявший рейс SU270 Москва-Бангкок, за 40 минут до посадки в аэропорту столицы Таиланда попал в зону кратковременной сильной турбулентности. Причиной инцидента стала "турбулентность ясного неба", у экипажа не было возможности предупредить пассажиров о необходимости вернуться на места, сообщила ранее авиакомпания.



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