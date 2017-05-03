Путин проведет встречу с Эрдоганом в Сочи

СУХУМ, 3 мая — Sputnik. В Сочи в среду состоится встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, сообщила пресс-служба Кремля, передает РИА Новости.

Главы России и Турции обсудят двусторонние отношения, региональные и международные проблемы, касающиеся в том числе кризиса в Сирии.

"В ходе предстоящих переговоров в Сочи лидеры обменяются мнениями по всему комплексу российско-турецких отношений, в том числе в контексте договоренностей, достигнутых на состоявшемся 10 марта в Москве шестом заседании Совета сотрудничества высшего уровня", — говорится в сообщении. Отмечается, что также предполагается рассмотреть актуальные региональные и международные проблемы, прежде всего, касающиеся совместной борьбы с терроризмом и урегулирования сирийского кризиса.

Пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын говорил, что лидеры обсудят экономические отношения между странами, в том числе поставку зенитно-ракетных комплексов С-400, а также ситуацию в Сирии.

"Этот визит важен с точки зрения обсуждения важных для обеих стран вопросов — экономических, туризма, а также Сирии. В Сочи на повестке дня будет и возможная поставка в Турцию российских ЗРК С-400. Наши переговоры по этой теме продолжаются. Думаю, что встреча в Сочи придаст этому новый импульс", — говорил Калын.

СОВМЕСТНАЯ БОРЬБА

Вопросы совместной борьбы с терроризмом лидеры обсуждают не впервые. В марте в ходе встречи в Москве Путин и Эрдоган затрагивали вопросы координации действий военных в Сирии.

© AFP/ BULENT KILIC Эрдоган: Турция стала стеной на пути терроризма в Европу

Вооруженное противостояние продолжается в Сирии с марта 2011 года. В его результате, по данным ООН, погибли более 220 тысяч человек. Россия с 30 сентября 2015 года по запросу президента САР Башара Асада начала наносить авиаудары по объектам террористов в Сирии. При поддержке России Дамаску удалось переломить ситуацию, перейти в наступление на ключевых направлениях.

В марте 2016 года президент РФ Владимир Путин принял решение о выводе большей части российской группировки ВКС в связи с успешным выполнением задач. При этом Россия не отказалась от взятых обязательств по поставке сирийскому правительству вооружения и военной техники и обучению военных специалистов, по-прежнему работают авиабаза Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. Кроме этого, в Сирии действует российский Центр по примирению.

Турция также вовлечена в урегулирование ситуации в Сирии. Несмотря на координацию между странами, происходят инциденты.

Так, в конце апреля, генштаб Турции заявил о гибели турецкого военного в результате выстрела снайпера с территории, подконтрольной силам самообороны сирийских курдов Рабочей партии Курдистана. Согласно этим данным, инцидент произошел в районе города Рейханлы на границе с Сирией.

Временный поверенный в делах РФ в Анкаре Сергей Панов был приглашен в МИД Турции после инцидента с гибелью турецкого военного в результате огня с подконтрольной сирийским курдам территории.

"Считаем необходимым усилить нашу координацию для того, чтобы подобных инцидентов не повторялось", — говорил официальный представитель МИД Турции.

ВООРУЖЕНИЕ

Президент РФ не раз говорил, что интерес к российскому вооружению растет. По его словам, "это происходит благодаря эффективному применению оружия в реальных боевых условиях, в том числе в антитеррористической операции в Сирии".

Как ожидается, в ходе встречи Путина и Эрдогана могут обсудить вопрос поставок Анкаре российских зенитных ракетных комплексов С-400.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Москва и Анкара достигли принципиальной договоренности о поставке российских зенитно-ракетных комплексов С-400, идут переговоры о цене.

Ранее представители российских и турецких властей неоднократно заявляли о ведущихся Москвой и Анкарой переговорах по поставке С-400. По словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, Турция готова закупить С-400 в случае предоставления Россией кредита, переговоры о котором ведутся в настоящее время с российским Минфином.

Как заявил помощник президента России по ВТС Владимир Кожин, Россия не видит препятствий для возможной поставки зенитных ракетных систем С-400 Турции в связи с ее членством в НАТО.

Российский сенатор Виктор Озеров говорил, что РФ позитивно смотрит на перспективы развития российско-турецких отношений и в целом, и в военной сфере в частности.

Также, подчеркнул Озеров, России важна координация усилий с Турцией по уничтожению террористов в Сирии, а также в решении задач по дальнейшему политическому урегулированию в Сирии, в первую очередь, это касается астанинского процесса.

ПОСТАВКИ © Sputnik / Томас Тхайцук Запрет на ввоз сельхозпродукции из Турции не приведет к росту цен в РФ

Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии. В октябре правительство РФ решило допустить на отечественный рынок турецкие косточковые культуры и цитрусовые. Позднее сняли запрет на поставки из Турции репчатого лука, цветной капусты и брокколи, соли и морской воды, жевательной резинки и гвоздик. Под запретом остаются поставки из Турции замороженного мяса и субпродуктов кур и индеек, томатов, огурцов, свежего винограда, яблок, груш, клубники.

Власти Турции с 15 марта изменили порядок ввоза некоторых видов сельхозпродукции для переработки внутри страны, в том числе пшеницы и подсолнечного масла. При этом Россия не попала в перечень стран, имеющих право на беспошлинные поставки.

Представители турецкого бизнеса объясняли такие меры тем, что Россия не сняла полностью запрет на поставку турецких продуктов — в частности, томатов. Минсельхоз РФ, со своей стороны, заявлял, что подобное решение Анкары может привести к полному прекращению ввоза российской пшеницы, кукурузы, бобовых и риса в Турцию и переориентации поставок на другие рынки.

Замглавы Минэкономразвития РФ Алексей Груздев в прошлый понедельник сообщил, что делегация РФ в ближайшие дни посетит Турцию для консультаций по поставкам зерна. При этом вице-премьер РФ Аркадий Дворкович ранее заявил, что вопрос снятия ограничений по зерну со стороны Турции для России носит безусловный характер, без этого "нет шанса" на какие-либо послабления с российской стороны.

Глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев в конце прошлой недели заявил, что рассчитывает на компромисс с Турцией по зерновому вопросу, который будет найден в течение двух недель, поскольку разрыв долгосрочных отношений не выгоден ни одной из сторон.

В свою очередь глава Россельхознадзора Сергей Данкверт высказал мнение, что перспективы РФ и Турции в вопросе переговоров по поставкам продукции нормальные, и страны придут к компромиссу.