Подписание документа по безопасности в Сирии ожидается в Астане

СУХУМ, 3 мая — Sputnik. В Астане ожидается подписание документа по итогам переговоров по Сирии, подписи поставят страны-гаранты, заявил источник в одной из делегаций, передает РИА Новости.

"Ожидаем прорыва. Пока всех эта идея устраивает. Предварительную работу проводили. Надеемся, что удастся добиться подписания этого документа", — сказал источник.

"На уровне стран-гарантов (Россия, Турция, Иран — ред.)", — сказал он, отвечая на вопрос, на каком уровне будет подписан документ.

Источник в делегации сирийской оппозиции ранее сообщил о российских предложениях по урегулированию в Сирии — в полученных от него документах говорится, что Россия предлагает создать в Сирии четыре зоны снижения напряженности: в провинции Идлиб, к северу от города Хомс, в Восточной Гуте и на юге страны.

В Астане в среду стартуют переговоры по сирийскому урегулированию.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года.