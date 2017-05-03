14:50 03 Мая 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 17°C
Прямой эфир
Поиск
Сессии мирных переговоров по Сирии в Астане

Подписание документа по безопасности в Сирии ожидается в Астане

© AFP/ Kirill KUDRYAVTSEV
В мире
Получить короткую ссылку
2220

По итогам переговоров в Астане по Сирии ожидается подписание документа по четырем зонам безопасности.

СУХУМ, 3 мая — Sputnik. В Астане ожидается подписание документа по итогам переговоров по Сирии, подписи поставят страны-гаранты, заявил источник в одной из делегаций, передает РИА Новости.

"Ожидаем прорыва. Пока всех эта идея устраивает. Предварительную работу проводили. Надеемся, что удастся добиться подписания этого документа", — сказал источник.

"На уровне стран-гарантов (Россия, Турция, Иран — ред.)", — сказал он, отвечая на вопрос, на каком уровне будет подписан документ.

Источник в делегации сирийской оппозиции ранее сообщил о российских предложениях по урегулированию в Сирии — в полученных от него документах говорится, что Россия предлагает создать в Сирии четыре зоны снижения напряженности: в провинции Идлиб, к северу от города Хомс, в Восточной Гуте и на юге страны.

В Астане в среду стартуют переговоры по сирийскому урегулированию.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • CNA
    Ни дня без обысков

    Спецслужбы Молдовы проводят обыски в рамках расследования дела по присвоению финансовых средств европейских фондов.

  • Оксарой
    Памятник Исламу

    На территории бывшей резиденции Оксарой, где создается музей первого президента Узбекистана, установят памятник Исламу Каримову.

  • Вильнюсский университет, архивное фото
    Образование 2-0

    Реформа образования в Литве продлится 4 года, обойдется в 150 миллионов евро и оставит два университета.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Вилли Чакмач
Тенор Абхазии: 70 лет Вилли Чакмач-ипа
Видео
Кто такая бегемотик Фиона и почему она так популярна?
Абхазия 1917 vs 2017
Абхазия за 100 лет: почувствуй разницу

Соцсети

Sputnikabkhazia