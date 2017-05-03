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Абхазо-российская граница.

Ограничен беспошлинный ввоз товаров в Абхазию

© Sputnik. Томас Тхайцук
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Государственный таможенный комитет Абхазии разъяснил суть постановления Кабмина о временном порядке перевоза через границу товаров для некоммерческих целей.

СУХУМ, 3 мая — Sputnik. Таможенная пошлина не коснется товаров личного пользования, она станет "неудобной" лишь для тех, кто под видом личных покупок пытается ввести товары для производственной или иной коммерческой деятельности, говорится в сообщении, распространенном таможенном комитетом Абхазии в среду 3 мая.

"Временный порядок перемещения физическими лицами через таможенную границу Республики Абхазия товаров не для коммерческих целей" утвержден Постановлением Кабинета Министров 30 марта 2017 года.

По нему товары, не предназначенные для производственной или иной коммерческой деятельности, проходят таможенный контроль в упрощенном порядке. 

Сделано это из-за сложности установления цели ввоза некоторых товаров: строительных и отделочных материалов, сантехники, бытовой и оргтехники, новой мебели.

В документе говорится, что наряду с купленной за границей мебелью или бытовой техникой для собственного дома, часто через границу под видом личных покупок провозят материалы для строительства и обустройства мини-гостиниц или товары, которые потом реализуются в магазинах.

"Перемещение вышеуказанных групп товаров, декларируемых как предназначенные для личного пользования, осуществляется в объемах, создающих угрозу экономической безопасности страны", — сообщает Таможенный комитет.

Документ от 30 марта не запрещает ввоз товаров для личного пользования, а позволяет упорядочить перемещение товаров через границу, — говорится в пресс-релизе. 

Так, лимит на беспошлинный ввоз алкоголя увеличился с двух до трех литров на человека, а пива – до пяти литров.

Установлена норма стоимости в размере 150 тысяч рублей на одного человека для товаров личного пользования без уплаты таможенных платежей. 

Бытовую технику и мебель один человек имеет право  ввезти в Абхазию по одной единице (комплекту) одного наименования раз в полгода без уплаты таможенных платежей. 

Таможенный комитет Абхазии утверждает, что основной целью установленных норм является не увеличение доходной части республиканского бюджета, а установление защитных механизмов для добросовестных участников внешнеэкономической деятельности.




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