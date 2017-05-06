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Гуманитарный коридор на севере Алеппо

Беженцы начали возвращаться в освобожденные районы Алеппо

© Sputnik. Михаил Алаеддин
В мире
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Власти сирийского Алеппо начали большую операцию по возвращению беженцев из лагеря "Джибрин" в их родные деревни.

СУХУМ, 6 мая — Sputnik. Заместитель губернатора провинции Алеппо Хамид Кенно сообщил, что власти сирийского Алеппо начали большую операцию по возвращению беженцев из лагеря "Джибрин" в их родные деревни, недавно освобожденные от боевиков, передает РИА Новости.

Всего планируется расселить 12 тысяч человек в деревнях Бабири Фокани, Бабири Тахтами, Рыбжин Акра, Таль-Тутон и Хербет Слеп, расположенных вдоль реки Евфрат. Благодаря наступлению сирийской армии при поддержке российских ВСК, их удалось освободить от боевиков "Исламского государства" (ИГ, группировка запрещена в РФ). Теперь в них возвращаются первые жители, долгие месяцы и даже годы им пришлось провести в лагере беженцев "Джибрин" в городе Алеппо.

"Пока здесь были террористы, о жизни в этих деревнях нечего было и думать. Когда боевики пришли сюда, то сразу установили жестокие порядки. Людям отрезали головы за малейшую провинность. А меня за то, что я выкурил сигарету, держали в плену, избивали и сбрили усы. Сбежав в лагерь "Джибрин", я сохранил свою жизнь. Но теперь пришла пора вернуться, и я очень благодарен армии за то, что она помогла мне вернуться в родной дом", — рассказал житель села Бабири Фокани по имени Хусейн Зейдан.

Террористы укрывались в домах мирных жителей, грабили их и мародерствовали. Часть зданий в результате боевых действий разрушены. Тем не менее, люди не скрывали эмоций, снова оказавшись дома: некоторые беженцы даже становились на колени и целовали родную землю.

Вместе с первыми переселенцами деревни на берегу Евфрата посетили и представители законной сирийской власти – чтобы убедиться, что населенные пункты пригодны для проживания, и чтобы выяснить, какие объекты необходимо восстановить.

"Например, здесь есть пекарня, которая была разграблена и частично разрушена террористами. Она работала до последнего дня, но как только сирийская армия стала продвигаться вперед, боевики вывезли отсюда все оборудование. Очевидно, что это предприятие остро необходимо местным жителям, и мы будем восстанавливать его в первую очередь. Планируем также восстановить медпункт", — рассказал заместитель губернатора провинции Алеппо Хамид Кенно.

Жители этих деревень на Евфрате традиционно занимались земледелием: выращивали фрукты, пшеницу, оливки. Сейчас сирийские чиновники обещают помочь крестьянам как можно быстрее восстановить их хозяйства, чтобы они снова вернулись к мирному труду.



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