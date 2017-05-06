Испанская ткань довела работниц "Милавицы" до реанимации

СУХУМ, 6 мая — Sputnik. Две работницы ЗАО "Милавица" — белорусского производителя корсетных изделий и женского белья — почувствовали сильное недомогание прямо на рабочем месте и были госпитализированы в отделение реанимации одной из минских клиник, сообщили Sputnik Беларусь на предприятии.

Там пояснили, что происшествие случилось в один из последних дней апреля, сейчас пострадавшие швеи уже чувствуют себя хорошо. На место происшествия были вызваны представители МЧС и санитарных служб.

"Предположительно, причиной острого недомогания стала аллергическая реакция. Помещение в отделение реанимации — обычная практика реагирования на острые аллергические реакции", — отметили на предприятии.

Там проинформировали, что работницы занимались пошивом изделий из испанской ткани, которая имеет все необходимые сертификаты качества и безопасности.

Сейчас образцы ткани взяты на экспертизу в Республиканский научно-практический центр гигиены и эпидемиологии, до получения заключения пошив изделий из нее на предприятии не осуществляется. Готовые изделия, сшитые из попавшей под подозрение ткани, пока не поступают в продажу.

В администрации "Милавицы" также заметили, что на месте происшествия специалисты по радиационной защите МЧС производили замеры в воздухе и не нашли каких-либо отклонений от установленных параметров. Со своей стороны представители предприятия замеряли факторы производственной среды и также получили отрицательные результаты.

На предприятии обратили внимание, что пострадавшие работницы проходили все положенные медосмотры. Склонность к аллергическим реакциям не является противопоказанием для работы швеей.



