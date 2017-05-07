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Житель опускает бюллетень в урну на избирательном участке в Париже во время голосования

Начался второй тур выборов президента Франции

© Sputnik. Ирина Калашникова
В мире
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Участки для голосования во втором туре выборов президента открылись во Франции в 08.00 местного времени (09.00 мск).

СУХУМ, 7 мая — Sputnik. Во Франции открылись избирательные участки для голосования во втором туре президентских выборов, передает РИА Новости.

Во втором туре за президентское кресло ведут борьбу лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, который набрал в первом туре 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен (21,3%).

Лидер движения Вперед, экс-министр экономики Франции Эммануэль Макрон
© AFP/ Eric FEFERBERG
Макрон победил в первом туре выборов во Франции

Первый тур выборов прошел 23 апреля. Тогда первым пришел Макрон, получивший 24,01% голосов, а Ле Пен стала второй с 21,3%.

Большинство участков закроются в 19.00 по местному времени (20.00 мск). Вместе с тем, закон допускает, что по решению местных властей время открытия или закрытия избирательных участков может быть сдвинуто, крайний срок для закрытия участков — 20.00 (21.00 мск).

В этом году, чтобы избежать утечек в социальные сети и иностранные СМИ, которые могут оказать влияние на завершение голосования, было решено сдвинуть время закрытия участков на час — только в крупных городах они будут работать до восьми вечера. Таким образом, у экспертов будет меньше часа на то, чтобы успеть отследить первые результаты подсчета голосов и составить предварительную оценку итогов для средств массовой информации.

Проголосовать жители Франции смогут на 66 тысячах 546 избирательных участках. По заявлению властей, в обеспечении безопасности в день выборов будут задействованы порядка 50 тысяч сотрудников правоохранительных органов.

В субботу голосование во втором туре прошло в заморских территориях и департаментах Франции. Заранее также смогли проголосовать французы, проживающие в США, Канаде и странах Латинской Америки.

Президентские выборы в Пятой республике проходят в 11-й раз. Глава государства избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования, в выборах могут принять участие граждане в возрасте от 18 лет — около 47 миллионов избирателей. До оставляющего должность Франсуа Олланда высший государственный пост занимали Шарль де Голль, Жорж Помпиду, Валери Жискар д'Эстен, Франсуа Миттеран, Жак Ширак и Николя Саркози.



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