"Машина времени" на проекте "Ты супер!" и последние полуфиналисты

Sputnik, Анжелика Бения.

Эмоции конкурсантов были накалены до предела, ведь из 10 вокалистов с проектом "Ты супер!" попрощаются шестеро. За спиной у каждого по одному выступлению в первом туре и занятия с профессиональными педагогами, опыт небольшой, но кому-то этого было достаточно, чтобы раскрыться и показать все возможности своего голоса.

Единственная группа на проекте ВИА "Хатан" из Якутии во втором туре вышла на сцену с известной песней Виктора Цоя "Звезда по имени солнце". Поддержать молодых музыкантов пришел прославленный рок-музыкант, композитор и участник легендарной группы "Машина времени" Евгений Маргулис. Певец отметил, что юные музыканты напомнили ему "Машину времени" в ранние годы.

"Но мы по сравнению с ними — просто двоечники, тем не менее из нас что-то получилось", – сказал Евгений Маргулис.

Маргулис уверен, если музыканты сосредоточатся не на каверах, а на создании собственных песен, то группу ждет большое будущее, и каждый участник "Хатан" может стать настоящей звездой.

Выйти в полуфинал участникам из Якутии не удалось, однако, по просьбе члена жюри, певицы Ёлки вне конкурса группа примет участие в выступлении в суперфинале шоу "Ты супер!" в Кремле 26 мая.

По-хорошему эксцентричных выступлений во втором туре проекта было немало, ведь шанс пройти дальше у вокалистов всего один, и две минуты, чтобы показать вокальные и сценические возможности. Ярким исполнением зал и членов жюри удивила 18-летняя Любовь Зинкина из Северной Осетии, которая, не жалея голоса, исполнила песню "Кеды". Зинкина не прошла в полуфинал, но призналась, что не сильно расстроилась, потому что получила свою славу и много счастья на проекте. Участницу приехал поддержать ее земляк — трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Артур Таймазов.

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А 10-летний Виталий Толочкин исполнил песню о войне "Эх, дороги". Поддержать маленького участника пришел актер и продюсер Евгений Миронов, который пожелал конкурсанту "непыльной дороги в жизни".

После выступления и четырех зеленых кнопок Виталий Толочкин отправился в комнату ожидания, где его ждал отчим Анатолий. Сложно уже было сдержать мальчику свои слезы. Отчим – единственный человек у Виталия, который навещает его в интернате.

Недетским жанром, песней и исполнением покорил многие сердца Руслан Чванько из Тобольска. Больше всего удивляет и восхищает не тенор 13-летнего классика в белом костюме, а его любовь к музыке, сила воли и стремление доказать свою самостоятельность, несмотря на запреты врачей.

Когда-то давно качели пробили ему голову, и часть головной кости заменена металлом. Ему нельзя ни петь, ни заниматься спортом, особенно нервничать. Его мама умерла от рака, отец оставил сына с бабушкой. Выступил Руслан Чванько достойно и в полуфинал прошел. Также в полуфинал проекта в этот день прошли 14-летняя Анастасия Симоганова из Саратова, 10-летний Виталий Толочкин из Забайкальского края и 15-летняя Валерия Шачнева из Курска.

Впереди полуфинал. Не пропустите, в субботу 13 мая, в 20:00 на сайте международного информационного агентства и радио Sputnik Абхазия и телеканале НТВ.