Макрон опережает Ле Пен во втором туре

СУХУМ, 7 мая – Sputnik. Кандидат в президенты Франции, лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон опережает во втором туре президентских выборов свою соперницу, кандидата от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен с 60% голосов, передает бельгийская газета Soir.

Как отмечает издание, число пустых и недействительных бюллетеней также может оказаться значительным.

Публикация прогнозов и результатов опросов на выходе с участков во Франции запрещена по закону до окончания голосования, за нарушение предусмотрен штраф в 75 тыс. евро. В этой связи СМИ соседних стран, в том числе Бельгии, Швейцарии и Германии традиционно публикуют данные своих исследований, которые подвергаются во Франции сомнению: ранее подобные опросы в день голосования как подтверждались окончательными результатами, так порой и оказывались некорректными. Во время первого тура нынешних выборов 23 апреля прогнозы бельгийского телеканала RTBF оказались очень близкими к окончательным результатам с отклонением от 0,5 до 3%.

В преддверии второго тура госкомиссия по соцопросам Франции заявила, что любые оценки результатов голосования до 20.00 по парижскому времени не могут рассматриваться как достоверные.

В этом году, чтобы избежать утечек в социальные сети и иностранные СМИ, которые могут оказать влияние на завершение голосования, было решено сдвинуть время закрытия участков на час: большинство из них закроются в 19.00, и только в крупных городах они будут работать до восьми вечера.

© Sputnik. Ирина Калашникова Начался второй тур выборов президента Франции

Таким образом, у экспертов будет меньше часа на то, чтобы успеть отследить первые результаты подсчета голосов и составить оценку для средств массовой информации. Ранее на выборах во Франции многие участки для голосования в небольших городах закрывались в 18.00 по местному времени — на два часа раньше, чем по стране в целом. На "модельных" избирательных участках работали эксперты институтов изучения общественного мнения, которые оперативно обрабатывали данные подсчета голосов и составляли весьма точный прогноз исхода выборов: ровно в 20.00 на телеэкранах появлялась фотография победителя.

Первый тур президентских выборов во Франции состоялся 23 апреля, по его итогам лучшим с 24,01% голосов стал Эммануэль Макрон, Марин Ле Пен финишировала следом с 21,3%. Явка избирателей во втором туре президентских выборов во Франции по состоянию на 12.00 (13.00 мск) составляет 28,23%, свидетельствуют официальные данные министерства внутренних дел страны. В первом туре, двумя неделями ранее, явка к полудню составила 28,54%.