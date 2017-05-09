9 Мая в Москве: "ледяной" марш с улыбками на лицах

Sputnik, Лев Рыжков

Обычно 9 Мая – праздник теплый и солнечный. В этот день расцветают фонтаны и выстраиваются очереди за мороженым.

Но в этом году что-то пошло не так. Еще за две недели синоптики предсказывали внезапное похолодание, ледяной ветер и снег! До последнего момента сохранялась надежда, что предсказатели погоды попали пальцем в небо. Но, к сожалению, прогноз Гидрометеоцентра все же сбылся.

Когда ранним утром автор этих строк отправлялся на парад Победы, низкие серые тучи сыпали самым настоящим снегом. Ноги скользили по свежей наледи, которая не успевала истаять в кашу.

Девушки и прыжки © Sputnik / Томас Тхайцук Парад Победы и "Бессмертный полк" состоялись в Сухуме

В пресс-центре МИА "Россия сегодня", где проходил сбор журналистов, аккредитованных на параде, коллеги повторяли шутку из Интернета про месяц Маябрь. Почти все были одеты тепло. Да и сам автор этих строк тоже надел самую теплую зимнюю куртку на меху. Но, забегая вперед, скажу, что все-таки на Красной площади пробрало до костей и даже глубже.

На Васильевском спуске стояли участники парада – курсанты, суворовцы и нахимовцы. Маршировали на месте юнармейцы в песочного цвета форме – новички на параде. Для них это – первый парад за всю историю.

А еще чуть дальше производили строевые маневры колонны девушек в юбках чуть ниже колен. Честно скажу, смотреть на них было очень зябко. А они там, на брусчатке, да еще не один час на ветру стояли и иногда маршировали.

Девушки оказались студентками Военного университета Министерства обороны, Военного института материального обеспечения, Военно-космической Академии им. А.Ф. Можайского и Военной Академии связи. Около 80% девушек на параде – впервые.

Неподалеку от них прыгали на месте суворовцы. Очевидно, разрешили командиры, чтобы согреться.

В 1945-м было холоднее © Sputnik. Бадрак Авидзба Хаджимба: подвиг защитников Отечества принес освобождение миру

Один из журналистов, который больше пятнадцати лет делает репортажи с парадов 9 мая, заметил — сегодня не самый холодный день, выпавший на эту праздничную дату. Надо знать, например, что 9 мая 1945 года температура воздуха в Москве была, оказывается, минус один градус. Правда, не было парада. Он, как все знают, состоялся в год Победы 24 июня.

Оказывается, холодно было и в 1980 году. Тогда температура едва-едва поднялась до плюс двух градусов. А в 2017 году – все-таки на один градус больше. Ну, и в 2014 году, в Москве совсем недолго, буквально несколько минут тоже падал снег. Но было куда теплее.

Из-за погодных условий отменили воздушный парад. Ужасно жалко. Те из коллег, которые побывали на репетиции парада 7 мая, говорят, что это действительно стоило увидеть.

Но, тем не менее, несмотря на холод, на трибунах Красной площади был аншлаг. Я опасался, что будет мало ветеранов. Все-таки семьдесят два года прошло. И был приятно удивлен, когда увидел, что ветераны – есть. И их много! Во всяком случае, первые три-четыре ряда трибун занимали именно они – наши герои с медалями.

— Мы сломали хребет мировому фашизму, — сказал корреспонденту Sputnik Владимир Павлович Арсенькин, участник войны в Корее, ветеран Краснознаменного Северного флота, почетный житель московского района Гольяново — И вряд ли теперь он возродится. Хотя и сейчас некоторые элементы еще есть. Но по сравнению с тем, что было, они не являются опасными для нашей страны.

Арктическая техника, железные люди © Sputnik / Томас Тхайцук Габния: сакральность праздника Победы с каждым годом возрастает

Но вот часы на Спасской башне бьют десять часов, и точно в это время начинается парад. Его выразительные кадры уже показаны по ТВ и выложены в Интернет.

Скажу о том, что поразило меня. Участники парада, державшие равнение на трибуны, улыбались. И это не были какие-нибудь вымученные улыбки. Глядя на лица маршировавших даже и представить себе было нельзя, что всего несколько минут назад они мерзли, прыгали, чтобы согреться. Сейчас они – четко, слаженно маршировали. А глядя на их сияющие лица, стоит понять, что российскую армию, пожалуй, никому не стоит испытывать на прочность. Железные люди. Даже девушки.

Очень аутентична погоде оказалась впервые представленная публике арктическая военная техника – комплексы "Тор" и "Панцирь". Погода, казалось, словно подгадала к тому, чтобы показать эти огромные машины в бело-черном камуфляже во всей красе.

Похоже, что ни капельки не мерз и президент РФ Владимир Путин. Он был в легком пальто, без головного убора, а над Красной площадью свистел пронзительный ледяной ветер. Путин по завершении парада прошел вдоль строя командиров, со всеми обменялся рукопожатиями. Президент успел поговорить с каждым из высокопоставленных военных, и разговоры эти выходили за рамки обычного церемониала.



