День республики в Донецке отпразднуют более 75 тыс человек

СУХУМ, 11 мая — Sputnik. Третью годовщину образования ДНР отпразднуют жители самопровозглашенной Донецкой народной республики в четверг, передает РИА Новости.

По оценке властей, в праздничных мероприятиях в Донецке примут участие более 75 тысяч человек, жителей города ожидает концерт звезд эстрады и салют.

РЕФЕРЕНДУМ © Sputnik / Томас Тхайцук Авидзба о визите в ЛНР и ДНР: бои не мешают развитию молодежной политики

Ровно три года назад во многих населенных пунктах Донецкой области Украины прошел референдум о самоопределении регионов, организованный сторонниками федерализации страны. В бюллетенях был один вопрос: поддерживаете ли вы акт о государственной самостоятельности Донецкой области. Голосование проходило на фоне объявленной Киевом спецоперации против жителей Донбасса, не признавших легитимность февральского госпереворота и провозгласивших создание "народных республик".

Явка в день голосования была высокой. Перед избирательными участками выстраивались очереди из желающих проголосовать. В некоторых городах избирательный процесс был сорван. Так, в Красноармейске, который сейчас находится под контролем Киева, силовики из добровольческого батальона заблокировали работу избирательного участка и открыли стрельбу, один мирный житель погиб, еще один был ранен.

Всего, по данным Центральной избирательной комиссии ДНР, на референдуме 11 мая проголосовало более 2,5 миллиона человек — около 75% избирателей. Государственную самостоятельность Донецкой области поддержали 89,7% принявших участие в голосовании. Уже на следующий день республика объявила о своем суверенитете. В Киеве сразу заявили, что референдум "не будет иметь никаких юридических последствий, кроме уголовной ответственности его организаторов".

СПУСТЯ ТРИ ГОДА

На сегодняшний день в ДНР созданы и функционируют все органы государственной власти, есть свой гимн, герб и флаг. С весны 2015 года выплачиваются пенсии, социальные пособия и зарплаты бюджетникам. Создана и работает своя банковская система. Официальный же Киев прекратил выплату пенсий и соцпособий жителям неподконтрольной ему части Донбасса еще осенью 2014 года.

В ДНР создан собственный сотовый оператор "Феникс". Он обеспечивает связь не только внутри республики, но и позволяет совершать звонки в другие страны мира. Несмотря на экономическую и транспортную блокады, в республике открываются новые и запускаются старые предприятия, остановленные в ходе конфликта.

В марте 2016 года в ДНР начали выдавать собственные паспорта. Президент Владимир Путин в середине февраля 2017 года подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, до политического урегулирования ситуации в этих районах.

Официально Донецкая народная республика пока признана только Южной Осетией. Несмотря на это, в ДНР неоднократно заявляли, что готовы к сотрудничеству и построению отношений с другими странами. По данным минпромторга, республика экспортирует более 50 групп товаров, среди которых продукция производства легкой, пищевой, химической промышленности, металлургии.

"Несмотря на трудности с политическим признанием республики, наши предприятия довольно успешно сотрудничают со странами ближнего и дальнего зарубежья. По сути, наши производители начали процесс ухода от украинских рынков сбыта в пользу других стран уже более двух лет назад", — заявлял и.о. министра промышленности и торговли ДНР Алексей Грановский.

Кроме того, за три года ДНР посетили десятки иностранных делегаций, в том числе из стран Евросоюза. Итогом дипломатического сотрудничества с общественниками из других стран стало открытие представительских центров в Греции, Италии и Чехии.

ШЕСТВИЕ, КОНЦЕРТ И САЛЮТ © Sputnik. Представитель ТПП Абхазии в ЛНР и ДНР: будут открыты совместные предприятия

В ДНР 11 мая объявлено государственным выходным. В этот день по центральной улице города — улице Артема, как и в предыдущие два года, пройдет многотысячное шествие. Здесь уже установлена сцена, флагштоки с триколором республики. Балконы домов, расположенных по улице Артема, украшены государственными флагами ДНР. Ожидается, что в шествии примут участие более 25 тысяч человек из всех городов и районов.

"Желающих было намного больше. У нас концерт еще, чтобы в регламент вписаться, лимитировали количество участников. Всего участие в праздновании Дня республики в Донецке, думаем, примут более 75 тысяч человек", — сказали в администрации Донецка.

Также в колонне демонстрантов могут пройти и жители подконтрольной Украине части Донбасса.

"Я открою маленькую тайну. У нас ряд людей приезжает с той стороны (подконтрольной Украине территории Донбасса — ред.) и они попросили у нас пройти в шествии с остальными городами. И даже многие покажут свои лица. Мы задавали вопрос: как он вернутся потом назад? Но, вот, они хотят принять участие и хотят показать свое мнение, свою волю и свой выбор. У нас были обращения из городов Славянск, Красноармейск, Мариуполь", — рассказал и. о. заместителя председателя Совета министров ДНР Дмитрий Трапезников.

На празднование дня республики в ДНР приедут также делегации из России, Южной Осетии, Абхазии, Крыма. Торжественное шествие начнется в 16.00. Колонна демонстрантов пройдет от площади Ленина до стадиона "Олимпийский", где состоится праздничный концерт. По информации минкультуры ДНР, здесь выступят российский звезды эстрады — группы "Мираж", "Русский размер", "Челси", артисты Александр Маршал и Александр Буйнов. В завершении праздника состоится салют.

По решению властей в этот день комендантский час, который действует с начала боевых действий, будет отменен. "11 мая у нас будут мероприятия допоздна и комендантский час будет отменен, чтобы граждане республики и участники всех мероприятий доехали домой", — отметил Трапезников.

Он также отметил, что программа празднования будет отличаться от тех, которые были в предыдущие годы. Жителей и гостей ожидают приятные сюрпризы.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ УСИЛЕНЫ

Празднование Дня республики пройдет на фоне продолжающихся боевых действий в Донбассе. Власти не исключают провокаций в этот день.

"Мы предполагаем, что могут быть провокации, как это было 9 мая в Безыменном (обстрел населенного пункта со стороны силовиков — ред.). Возможно, что 11 числа будут предприняты попытки по срыву мероприятий, которые запланированы во всей республике", — сказал РИА Новости заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Исключать полностью провокации со стороны Украины нельзя, наши службы работают по предотвращению различного рода диверсий и провокаций. К сожалению, остается угроза обстрелов, поскольку слишком много тяжелой техники стянуто к линии соприкосновения со стороны Украины. Но мы надеемся, что пройдет все в штатном режиме", — заявлял журналистам полпред ДНР в контактной группе по Донбассу Денис Пушилин.

Правоохранительные органы переведены на усиленный вариант несения службы. На охране общественного порядка в Донецке будет задействовано более тысячи сотрудников полиции и спецслужб.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются обстрелы.