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Архивное фото дворца Нации в Женеве

Сирийские курды не будут принимать участие в переговорах в Женеве

© flickr.com/
В мире
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Сопредседатель сирийской курдской "Партии демократического союза" (PYD) Салих Муслим заявил, что сирийские курды не будут принимать участие в переговорах в Женеве.

СУХУМ, 15 мая – Sputnik. Из-за позиции Турции сирийские курды не будут принимать участие в переговорах в Женеве, но находятся в контакте с командой спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, заявил сопредседатель сирийской курдской "Партии демократического союза" (PYD) Салих Муслим, передает РИА Новости

Переговоры по Сирии в Женеве пройдут 16-19 мая.

Участники мирных переговоров по Сирии на встрече в Астане
© REUTERS/ Mukhtar Kholdorbekov
Межсирийские переговоры под эгидой ООН в Женеве (2016-2017)

"У нас есть взаимоотношения с людьми, которые управляют переговорами (в Женеве), но никакого прогресса в нашем появлении (на переговорах) нет. Но, как мы говорим с первого дня (начала женевского процесса, — ред.), мы повторяем и сегодня, что без нас не может быть политического решения (кризиса в Сирии)", — заявил Муслим.

По его словам, "хотя мы не в Женеве, мы не проиграем в этом процессе".

"США и Россия прекрасно знают, что без нас в Сирии не может быть политического решения. Сейчас мы не можем быть за столом переговоров из-за позиции Турции. Но силы, которые знают, что там не будет политического решения без курдов, хотят включить нас в этот процесс, но без того, чтобы отбросить Турцию", — заявил сопредседатель курдской партии.

Муслим подчеркнул, что сами курды не возражают против участия Турции в переговорном процессе.

Турция возражает против участия PYD и сирийских курдов в переговорах в Астане и Женеве, так считает их тесно связанными с запрещенной в стране "Рабочей партией Курдистана".



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