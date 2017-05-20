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Хасан Роухани

Роухани лидирует на выборах президента в Иране

© Sputnik. Сергей Гунеев
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Глава Штаба по проведению выборов при МВД страны Али Асгар Ахмади сообщил, что действующий президент Ирана Хасан Роухани лидирует на выборах.

СУХУМ, 20 мая — Sputnik. На выборах президента в Иране лидирует действующий президент Ирана Хасан Роухани, баллотирующийся на второй срок, заявил глава штаба по проведению выборов при МВД страны Али Асгар Ахмади, передает РИА Новости

Роухани набрал около 22,8 миллиона голосов после обработки 38,9 миллиона бюллетеней.

Глава штаба также отметил, что всего проголосовали более 40 миллионов человек.

По его словам, за Роухани следует экс-генпрокурор Ирана аятолла Ибрахим Раиси с 15,4 миллиона голосов. Кандидат от консерваторов Мостафа Ага-Мирсалим, по предварительным подсчетам, набирает 455 тысяч голосов, бывший вице-президент Мостафа Хашеми-Таба – 210 тысяч голосов.

Избирательные участки открылись в пятницу утром во всех городах Ирана. Одновременно с президентскими в Иране проходят выборы в городские советы и довыборы в парламент. Правом голоса обладают около 56 миллионов человек.

Власти, отмечая высокую явку на выборах, несколько раз продлевали время голосования, в результате чего избирательные участки закрылись в полночь по местному времени (в районе 22.30 мск). Явка на выборах, по данным МВД, составила порядка 70%.



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