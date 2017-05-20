Впервые в истории мощи Николая Чудотворца покинут Бари

СУХУМ, 20 мая — Sputnik. Для того, чтобы принять участие в торжествах по случаю исторического принесения мощей Николая Чудотворца в Россию, делегация российских паломников прибыла в аэропорт итальянского города Бари, передает РИА Новости.

Мощи Николая Чудотворца впервые в истории покинут Бари, где хранятся более 900 лет. В России они будут доступны для поклонения в Москве и Санкт-Петербурге.

Среди участников делегации духовенство Русской православной церкви, политики и общественные деятели. Они будут провожать мощи из Бари, вылетев в Москву вслед за спецбортом со святыней.

В воскресенье ожидаются многочисленные паломники из России, которые будут молиться в базилике святителя Николая в день памяти святого — 22 мая. Настоятель патриаршего подворья святителя Николая Чудотворца в Бари протоиерей Андрей Бойцов рассказал, что ежегодно в этот день приезжают тысячи православных верующих.