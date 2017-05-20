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Президент Ирана Хасан Роухани переизбран на второй срок

© Sputnik. Алексей Дружинин
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Глава МВД страны Абдолреза Рахмани Фазли заявил, что Хасан Роухани победил на президентских выборах в Иране.

СУХУМ, 20 мая — Sputnik. Действующий президент Ирана Хасан Роухани переизбран на второй срок, набрав 57% голосов, заявил глава МВД страны Абдолреза Рахмани Фазли после подсчета 100% голосов, передает РИА Новости.

Хасан Роухани
© Sputnik. Сергей Гунеев
Роухани лидирует на выборах президента в Иране

Избирательные участки открылись в пятницу утром во всех городах Ирана. Одновременно с президентскими в Иране проходят выборы в городские советы и довыборы в парламент. Правом голоса обладают около 56 миллионов человек.

Власти, отмечая высокую явку на выборах, несколько раз продлевали время голосования, в результате чего избирательные участки закрылись в полночь по местному времени (в районе 22.30 мск). Явка на выборах, по данным МВД, составила порядка 70%.

Кандидатов в президенты было четверо: действующий президент Хасан Роухани, аятолла Ибрахим Раиси, бывший вице-президент Мостафа Хашеми-Таба и кандидат от консерваторов Мостафа Ага-Мирсалим. Если бы один из них не набрал в первом туре более 50% голосов, спустя неделю состоялся бы второй тур с участием двух кандидатов, набравших наибольшее число голосов.



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