13:28 21 Мая 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 15°C
Прямой эфир
Поиск
Красная площадь в Москве

Проход по Красной площади будет временно ограничен

© Sputnik. Александр Вильф
В мире
Получить короткую ссылку
29 0 0

Центр по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) РФ сообщает, что в связи с проведением государственных мероприятий проход по Красной площади будет ограничен с 21 по 24 мая.

СУХУМ, 21 мая — Sputnik. C 21 по 24 мая в связи с проведением государственных мероприятий проход по Красной площади будет ограничен, сообщил центр по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) РФ, передает РИА Новости.

Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены в это время будут закрыты.

"В связи с подготовкой и проведением государственных мероприятий в период с 21 по 24 мая 2017 года допуск посетителей в Мавзолей В.И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет, а проход граждан по Красной площади будет ограничен", — говорится в сообщении.

В России 24 мая отмечается День славянской письменности. Ранее официальный сайт Московского Патриархата сообщал, что в этот день состоится всероссийский праздничный концерт на Красной площади, который откроется приветственным словом Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Коррупция. Иллюстративное фото
    Нам вождя недоставало

    Уже полгода антикоррупционное бюро Латвии KNAB остается без руководителя – ни один претендент на вакансию не прошел конкурса.

  • Телефон в руках мужчины, архивное фото
    Только спокойствие

    Жителям Литвы стало доступно приложение "Помощь себе", которое позволит следить за эмоциями и, в случае чего, подскажет куда обратиться за помощью.

  • Половодье
    Убийственная влага

    В Молдове продолжают подсчитывать ущерб нанесенный сельскому хозяйству майскими проливными дождями и апрельским снегопадом.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Акция Ночь в музее в музее им. Владислава Ардзинба
Музейная ночь в Сухуме
Российский Оптимус Прайм
Умельцы из Орла создали автомобиль-трансформер на базе Лады
Голосование
Выбираем лучшего: голосование за участников "Ты супер!"

Соцсети

Sputnikabkhazia