Проход по Красной площади будет временно ограничен

СУХУМ, 21 мая — Sputnik. C 21 по 24 мая в связи с проведением государственных мероприятий проход по Красной площади будет ограничен, сообщил центр по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) РФ, передает РИА Новости.

Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены в это время будут закрыты.

"В связи с подготовкой и проведением государственных мероприятий в период с 21 по 24 мая 2017 года допуск посетителей в Мавзолей В.И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет, а проход граждан по Красной площади будет ограничен", — говорится в сообщении.

В России 24 мая отмечается День славянской письменности. Ранее официальный сайт Московского Патриархата сообщал, что в этот день состоится всероссийский праздничный концерт на Красной площади, который откроется приветственным словом Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.