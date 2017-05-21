Россия за сутки передала пять тонн гумпомощи в Сирию

СУХУМ, 21 мая — Sputnik. За минувшие сутки военные РФ провели восемь гуманитарных акций в Сирии, сообщает Минобороны РФ, передает РИА Новости.

В ходе гуманитарных акций местные жители получили пять тонн гуманитарной помощи.

Сообщается, что Центр по примирению враждующих сторон в Сирии за сутки провел восемь гуманитарных. Так, в провинции Алеппо местному населению доставлено 1,7 тонны продуктов питания, в провинцию Латакия передано 2 тонны продуктовых наборов и постельных принадлежностей и в провинцию Эль-Кунейтра — 1,3 тонны продуктовых наборов.

"Общий вес гуманитарного груза – 5 тонн. Гуманитарная помощь оказана 1547 человек", — говорится в информационном бюллетене, опубликованном на сайте российского оборонного ведомства.