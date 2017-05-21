Мощи Николая Чудотворца переданы во временное хранение РПЦ

СУХУМ, 21 мая — Sputnik. Специальный договор о временной передаче части мощей святителя Николая Чудотворца, которые отправится в Россию подписали Русская православная и Римско-католическая церкви, передает РИА Новости.

© Sputnik. Сергей Пятаков Впервые в истории мощи Николая Чудотворца покинут Бари

Подпись под документом поставили глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион и архиепископ города Бари Франческо Какуччи. Перед этим часть мощей — левое ребро святителя — вложили в большой ковчег, закрыли на специальный замок и поставили сургучевую печать. Святыня хранится под бронированным стеклом, поэтому ее можно хорошо разглядеть. Дело в том, что в крипте базилики святителя Николая мощи находятся в замурованной гробнице под мраморной плитой весом 32 тонны и недоступны для обозрения.

Передачу святыни предваряло богослужение, которое митрополит Иларион совершил в сослужении духовенства Русской православной церкви. Часть мощей, которая отправится в Москву, принесли в алтарь крипты базилики, где совершается служба. В храме присутствуют многочисленные верующие из России, а также жители города Бари.

"Сегодня весь наш русский народ замер в ожидании святыни", – сказал митрополит Иларион.

Церемонию передачи предваряла молитва на церковнославянском и итальянском языках. Их читали митрополит Иларион и архиепископ Франческо.