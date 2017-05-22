Польша не согласна на прием беженцев

СУХУМ 22 мая — Sputnik. Лидер правящей партии Право и справедливость (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что Польша не согласится на прием беженцев, так как это снизит уровень безопасности в стране, передает РИА Новости.

Польша отказалась принимать на своей территории беженцев в рамках программы Евросоюза по их расселению. Премьер-министр страны Беата Шидло заявила, что это официальная позиция польского правительства. Польские власти неоднократно заявляли, что выступают против принудительного перемещения беженцев, однако готовы оказывать помощь мигрантам в том случае, если они добровольно выразят желание жить на территории страны.

"Мы должны полностью изменить нашу культуру, радикально снизить уровень безопасности в нашей стране, отнюдь, речь идет не только о терроризме, потому что эти угрозы — это, конечно, больше. Это означает своего рода социальную катастрофу", — приводятся слова Качиньского.

По словам Качиньского, "это механизм, который потом не сможем остановить".

"Если мы захотим остановить эту волну агрессии со стороны иммигрантов — хотя бы по отношению к женщинам — надо бы использовать какие-то репрессии. Если бы мы использовали репрессии, это сразу бы выяснилось, что для них мы — нацисты. Это замкнутый круг. Мы просто не можем в это ввязываться", — сказал он.

Ранее во вторник еврокомиссар по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос заявил, что Еврокомиссия намерена в июне пригрозить Польше и Венгрии санкциями, если они в течение месяца не начнут принимать беженцев, оказавшихся в Италии и Греции.

В сентябре 2015 года главы МВД ЕС большинством голосов решили расселить в 23 из 28 стран сообщества, помимо ранее согласованных 40 тысяч соискателей убежища, еще 120 тысяч беженцев, находящихся на территории Евросоюза.