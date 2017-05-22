Сопричастные: в "Ты супер!" приоткрыли "кремлевский" занавес финала

Sputnik, Лев Рыжков

Над чем смеялись дети

Самыми дисциплинированными участниками пресс-конференции оказались дети-финалисты. Одетые в яркие, красивые футболки с логотипом проекта, они первые появились в большом Президентском зале.

Потом вошли взрослые участники пресс-мероприятия и немного приоткрыли завесу тайны над тем, что ждет зрителей в Кремле и у экранов.

Возможность чуда © Фото: Антон Девяткин Валерия Адлейба о выступлении в Кремле: мечтать об этом не могла

По словам главного телепродюсера НТВ Тимура Вайнштейна, финалистам предстоит выступить на самой сложной и ответственной сцене России, перед выходом на подмостки которой волнуются даже взрослые артисты. Вайнштейн отметил, что в успехе проекта, сочетавшего развлекательную составляющую и социальную значимость, первоначально сомневались многие. Однако опасения оказались напрасны и проект "Ты супер!" стал одним из лидеров субботнего вечернего эфира.

От аналогов шоу "Ты супер!" отличается и тем, что участники проекта по его завершению, не уходят в пустоту. Если участники "Голоса" строят в дальнейшем свои сольные карьеры самостоятельно, то у конкурсантов проекта "Ты супер!" будущее уже расписано. У некоторых даже по часам и на много месяцев вперед. Кого-то пригласили сниматься в кино, кого-то —выступить с профессиональными артистами. Но практически все из них примут участие в мюзикле "Республика Шкид", постановка которого сейчас активно готовится.

© Sputnik. Пресс-конференция финалистов, членов жюри и организаторов шоу "Ты-супер!"

Тимур Вайнштейн поблагодарил партнеров — агентство Sputnik, которое не только информационно поддержало проект, но и помогло с проведением кастинга в детских домах и интернатах постсоветских стран. В проекте приняли участие дети не только из России, но и из Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Эстонии и Южной Осетии.

По сути, Sputnik дал возможность совершиться чуду и помог юным талантам раскрыться и получить известность.

"Нас всех объединяет слово "сопричастность", — отметила на пресс-конференции заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Елена Чепурных. — На протяжении уже нескольких лет мы ведем проект «Найди меня, мама!» Мы пытаемся помочь ребятам, попавшим в сложную жизненную ситуацию. И поэтому, когда нам предложили принять участие в этом проекте, мы, конечно же, с радостью подключились и сделали все возможное, чтобы провести кастинг на постсоветском пространстве и найти талантливых ребят».

Также Елена Чепурных отметила, что было сделано все возможное, чтобы ребята получали слова поддержки из родных стран.

"Мы, конечно, не такие большие волшебники как НТВ, — сказала заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня". – Но мы постарались исполнить хотя бы маленькие мечты ребят. В Кыргызстане, благодаря Sputnik, Урмат Мырсаканов осуществил свою давнюю мечту – встретиться с футболистами национальной сборной страны. Он стал почетным двенадцатым игроком сборной и на радостях сказал, что, может быть, не будет больше петь".

Это не единственный пример. В Азербайджане семнадцатилетняя Парвана Алджанова станет официальным голосом радио Sputnik. Певец, победитель Евровидения Эльдар Гасымов вручил Парване сертификат на уроки вокала. В Армении Сабина Манвелян и Ангелина Папикян станут соведущими музыкального проекта Sputnik. А в Молдове Аня Ерхан и Кристина Коваленко уже встретились с музыкантами группы SunStroke Project, которые представляли страну на Евровидении-2017, и заручились обещаниями профессиональной поддержки.

По словам Елены Чепурных, Sputnik готовит специальный приз для участников проекта. Какой? Узнаем 26 мая.

Урок для взрослых

Поскольку пресс-конференция проходила в формате видеомоста, слушатели, болельщики и друзья из стран, откуда приехали участники, смогли оказать им свою поддержку. Так, финалистка Даша Чернова услышала дружеские слова из родного Минска, и они ее растрогали до слез.

Но самая бурная и эмоциональная поддержка досталась абхазской участнице Леры Адлейба. В пресс-центр Sputnik Абхазия приехали ее отец Ахра Адлейба и учительница музыки Лиана Цвижба, которые напутствовали Леру так проникновенно, что аплодисментами взорвались студии на всех "концах" видеомоста.

Цель достигнута: Москва-Сухум-Минск обсудили работу проекта "Ты супер!" © Sputnik. Зафас Гамгия, Анжелика Бения

Валерия Адлейба © Sputnik.

Видеомост Москва-Сухум-Минск © Sputnik. Зафас Гамгия 1 / 3 © Sputnik. Зафас Гамгия, Анжелика Бения Цель достигнута: Москва-Сухум-Минск обсудили работу проекта "Ты супер!"

К концу пресс-конференции Тимур Вайнштейн раскрыл некоторые секреты будущего финального концерта: в Кремле выступят дети из всех стран, которые принимали участие в проекте. И будут петь в дуэте со звездами.

Специально из Эстонии приезжает Анне Вески, из Казахстана – Роза Рымбаева. С азербайджанской девочкой Парваной будет петь Полад Бюль-Бюль-оглы, с грузинской участницей Наной – Тамара Гвердцители, с армянской Ангелиной — Зара. Будут выступать Сосо Павлиашвили, Вера Брежнева, "Бурановские бабушки", Слава и другие известные на постсоветском пространстве артисты.

"Мы постарались сделать "Ты супер!" проектом без границ, — отметил Тимур Вайнштейн. – Это на нашем проекте получилось. Мы ни разу не говорили о каких-то межнациональных проблемах, которые, к сожалению, на постсоветском пространстве. Надеюсь, что смотря на наших детей, взрослые станут немножко умнее. Спасибо детишкам из всех стран за дружбу и такой урок нам, взрослым".

"Ты супер!" — уникальный музыкальный проект, в котором приняло участие 52 участника из двенадцати стран. Благодаря НТВ, агентству Sputnik и Министерству образования и науки РФ дети с непростой судьбой смогли поразить своим талантом многомиллионную зрительскую аудиторию и поработать с лучшими педагогами и продюсерами.



