Министр образования и науки РФ поддержала участников конкурса "Ты супер!"

СУХУМ, 23 мая – Sputnik. 20 мая на НТВ был показан завершающий этап полуфинальных соревнований детского международного вокального конкурса "Ты супер!".

На протяжении всего конкурса "Ты супер!" Министерство образования и науки Российской Федерации оказывало поддержку проекту телеканала НТВ. В преддверии финала поддержать участников перед ответственным выступлением пришла министр образования и науки Российской Федерации Ольга Юрьевна Васильева: "Спасибо этому конкурсу за то, что здесь наши дети могут увидеть жизнь.

© Фото: Антон Девяткин Валерия Адлейба о выступлении в Кремле: мечтать об этом не могла

Признаться, я не большой поклонник телевизионных шоу, но "Ты супер!" — это совершенно особый случай. Это конкурс, на котором нельзя врать и говорить неправду. Наблюдая за историями, происходящими на этом проекте невозможно сдержать слёз… Замечательно, что год от года становится всё больше людей, которые помогают нашим детям верить, что мы нужны друг другу и это только начало большого пути. Увы, не все смогут дойти до финала, но этот конкурс дает детям возможность почувствовать, что без поражений не бывает побед – и они смогут подняться и идти дальше. Также я хотела бы поблагодарить телеканал НТВ за то, что в конкурсе приняли участие дети не только со всех просторов нашей необъятной родины, но и из стран бывшего Советского союза".

Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии заявить о себе.

Напоминаем, что суперфинал международного детского вокального конкурса "Ты супер!" пройдет 26 мая в Кремле, а 27 мая в 20:00 телезрители увидят концерт в эфире телеканала НТВ и трансляциях новостного агентства Sputnik.