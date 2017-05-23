22:50 23 Мая 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 13°C
Прямой эфир
Поиск
Взрыв на стадионе в Манчестере

Стало известно имя смертника, совершившего теракт в Манчестере

REUTERS/Andrew Yates TPX IMAGES OF THE DAY
В мире
Получить короткую ссылку
26710

Теракт произошел в понедельник вечером, во время концерта американской певицы Арианы Гранде. По последним данным, погибли 22 человека, около 120 получили ранения.

СУХУМ, 23 мая — Sputnik. Теракт на стадионе в Манчестере, в результате которого погибли 22 человека, совершил 23-летний Салман Абеди, передает телеканал CBS News.

"CBS News может подтвердить, что подозреваемый в совершении атаки в Манчестере — 23-летний Салман Абеди", — сообщает телеканал.

По данным телеканала, Абеди ранее был известен британской полиции. В свою очередь телеканал NBC News сообщает, что смертник пронес бомбу к месту совершения теракта в рюкзаке.

В понедельник вечером в комплексе "Манчестер Арена", где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, произошел теракт. Полиция Манчестера заявила, что взрыв совершил смертник. По последним данным, погибли 22 человека, 120 получили ранения. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

(1:41 / 11.13Mb / просмотров видео: 1993)
RUPTLY
© RUPTLY.
Момент взрыва и первые минуты после теракта на Манчестер Арене



Главные темы

  • Оксана Цвижба и ее сумки ручной работы
    Сумочка из рук в руки: удовольствие и заработок

    Многие сухумские модницы уже приобрели себе эксклюзивные сумочки ручной работы от Оксаны Цвижба, Sputnik решил выяснить, чем же привлекательны изделия мастерицы.

    517
  • Книга А.С. Пушкина Евгений Онегин
    Каюн об акции "Почитаем Пушкина!": только для "18+"

    Россотрудничество организует международный информационный проект среди иностранных граждан "Почитаем Пушкина!" в преддверии Дня русского языка и ко дню рождения Александра Пушкина, рассказала ведущему радио Sputnik Абхазия руководитель Русского культурного центра Абхазии Наталья Каюн.

    23
  • Женщина держит папку с документами на выдачу паспорта гражданина Российской Федерации
    Константин Затулин предложил упростить получение гражданства РФ

    В Государственную думу внесены законопроекты, которые в случае принятия могут облегчить получение гражданства России иностранцами, однако Государственное правовое управление (ГПУ) администрации президента РФ против.

    63

Орбита Sputnik

  • Здание правительства обсуждение строительства Цхинвал
    Длинные выходные

    День принятия Акта о провозглашении независимости Южной Осетии, который отмечают 29 мая, объявлен выходным – республика будет отдыхать три дня подряд.

  • Azerbaijan Fashion Week-2016
    По Баку от бедра

    В столице Азербайджана стартует неделя моды – Azerbaijan Fashion Week, на которую съехались дизайнеры одежды из разных стран мира.

  • Генрих Мхитарян
    Крепись, Манчестер!

    Полузащитник сборной Армении и "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян откликнулся на теракт на стадионе "Манчестер Арена".

  • Человек в наручниках держит официальный документ, фото из архива
    Я признаюсь!

    Один из фигурантов по делу казахстанского олигарха и бывшего главы БТА Банка Мухтара Аблязова неожиданно полностью признал свою вину.

  • Мужчина работает за ноутбуком. Архивное фото
    Кибер-Кыргызстан

    США и Ирландия начали закупать кыргызстанские IT-программы, произведенные в Парке высоких технологий.

  • Первый грузовой поезд отправился из Шэньчжэня в Минск 22 мая
    Китайский бриллиант

    Контейнерный поезд China Brilliant отправился из Китая в Беларусь в рамках проекта "Один пояс – один путь". Время в пути составит примерно 10 суток.

  • Счетчик недополученного алкогольного акциза в Икла
    Алко-счет

    На границе Латвии и Эстонии появилось табло, показывающее сумму, которую Таллин недополучит из-за низких цен на алкоголь у соседей.

  • Человек на пляже, архивное фото
    Литва самоубийственная

    Литва прочно входит в десятку стран с наибольшим количеством суицидов и является самой «самоубийственной» в Европе.

  • кабинет министров
    Битва за портфель

    Глава молдавского правительства Павел Филип сообщил, что после реформы правительства часть министров не войдет в состав нового кабмина.

  • Здание правительства обсуждение строительства Цхинвал
    Длинные выходные

    День принятия Акта о провозглашении независимости Южной Осетии, который отмечают 29 мая, объявлен выходным – республика будет отдыхать три дня подряд.

  • Azerbaijan Fashion Week-2016
    По Баку от бедра

    В столице Азербайджана стартует неделя моды – Azerbaijan Fashion Week, на которую съехались дизайнеры одежды из разных стран мира.

  • Генрих Мхитарян
    Крепись, Манчестер!

    Полузащитник сборной Армении и "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян откликнулся на теракт на стадионе "Манчестер Арена".

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Возложение у памятника махаджирам
"Боль" и " Корни искусства": памяти махаджиров
Одна такая: мастер рассказала, как шьет эксклюзивные сумочки
Одна такая: мастер рассказала, как шьет "эксклюзивные" сумочки
Голосование
Выбираем лучшего: голосование на шоу"Ты - супер!"

Соцсети

Sputnikabkhazia