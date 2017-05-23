Стало известно имя смертника, совершившего теракт в Манчестере

СУХУМ, 23 мая — Sputnik. Теракт на стадионе в Манчестере, в результате которого погибли 22 человека, совершил 23-летний Салман Абеди, передает телеканал CBS News.

"CBS News может подтвердить, что подозреваемый в совершении атаки в Манчестере — 23-летний Салман Абеди", — сообщает телеканал.

По данным телеканала, Абеди ранее был известен британской полиции. В свою очередь телеканал NBC News сообщает, что смертник пронес бомбу к месту совершения теракта в рюкзаке.

В понедельник вечером в комплексе "Манчестер Арена", где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, произошел теракт. Полиция Манчестера заявила, что взрыв совершил смертник. По последним данным, погибли 22 человека, 120 получили ранения. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).