Константин Затулин предложил упростить получение гражданства РФ

Sputnik, Алексей Стефанов

"Наши соотечественники сегодня, к сожалению, стоят в длинных очередях, когда дело касается получения вида на жительство, а тем более гражданства Российской Федерации. И это после 2014 года, после кризиса, связанного с огромным потоком беженцев, политэмигрантов, людей спасающих свою жизнь и жизни своих детей на территории России", — сказал на пресс-конференции, посвященной законодательным инициативам, заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Он рассказал, что пытается упростить предоставление гражданства трем категориям граждан – носителям русского языка, детям, один из родителей или усыновителей которого является гражданином РФ, и политэмигрантам.

Забота о носителях русского языка © РИА Новости. Путин о гражданстве для крымских татар: можно облегчить порядок

Как рассказал Николай Затулин, за пределами России находится до 30 млн человек, которых можно считать частью русского народа, отрезанного от исторической родины в результате событий начала ХХ века и распада Советского Союза. Президент России Владимир Путин в послании к Федеральному собранию 12 декабря 2012 года предложил предоставлять гражданство России в упрощенном порядке тем, кто родился в бывшей Российской империи или СССР, хочет жить в России, знает русский язык и намерен отказаться от своего нынешнего гражданства. Так появился термин — носитель русского языка.

"К сожалению, позже в Госдуме были приняты решения, которые фактически заблокировали эту инициативу президента. Речь идет о предоставлении справки о выходе из иностранного гражданства, которая должна выдаваться по прежнему месту гражданства и проживания. Но никто из государств не заключал с Россией соответствующих договоров и никто их не выдает", — отметил Константин Затулин, пояснив, что активнее других препятствует этой работе Украина.

По словам депутата, за все время действия пункта о носителях русского языка — с 2014 года по начало 2017-го — гражданство на этом основании получили всего три с половиной тысячи человек. 63% из них — это граждане Таджикистана.

"Почему гражданам Таджикистана оказана такая преференция? По одной простой причине — единственная страна, с которой у нас есть действующее неоспариваемое самими странами соглашение о двойном гражданстве – это Таджикистан. И соответственно им не нужно представлять эту справку, потому что не нужно выходить из гражданства Таджикистана. Во всех остальных случаях государственные органы РФ требуют эту справку, а предоставить ее граждане разных стран не в состоянии", — возмущается Затулин.

В чем же суть законодательной инициативы? Во-первых, Константин Затулин предложил вернуться к предложению Владимира Путина, который говорил об упрощении получения гражданства лицами, которые родились на территории РСФСР, СССР или Российской империи, а не проживали в России, как это указано сейчас в Законе о гражданстве и что доказать гораздо сложнее. Во-вторых, Затулин предложил снять оговорку, которую внесли депутаты предыдущего созыва, где при упрощенном получении гражданства речь идет только о тех лицах, кто имеет отношение к РСФСР, СССР и Российской империи, но только в границах современной России. И, в третьих, он предложил вычеркнуть из Закона о гражданстве норму о необходимости предоставления той самой справки от иностранного государства о выходе из гражданства.

"Получается, мы делаем посредниками иностранные государства, а некоторые из них откровенно враждебно настроены против России. И речь не только об Украине. В той же Прибалтике никто не выдает такую справку. Более того, когда требуют справку о выходе из гражданства в ответ, например, в Латвии требуют справку от России, что та даст гражданство. И эту справку у нас тоже никто не собирается выдавать, потому что никто не хочет давать наперед такой документ, потому что человек не обязательно получит гражданство. А в Канаде вообще нет процедуры выхода из гражданства – там можно иметь сколько угодно гражданств, но отказаться от канадского просто нельзя", — сказал Константин Затулин.

Законодательная инициатива была подана Константином Затулиным в Государственную думу 30 декабря 2016 года, однако там отрицательно отнеслись к его поправкам и пока неясно, когда законопроект будет рассмотрен в первом чтении.

О детях и политэмигрантах © Sputnik. Зафас Гамгия Посольство РФ в Абхазии будет ускоренно выдавать гражданство детям

Чуть позже — 17 февраля этого года Константин Затулин внес законопроект, снимающий ограничения в отношении приема в гражданство РФ ребенка, один из родителей либо усыновителей которого является гражданином РФ или приобретает гражданство России.

"В соответствии с нашими законами, аналогов которым нет нигде в мире, от родителей ребенка, родившегося в смешанном браке, требуется не только заявление о гражданстве ребенка, направленное родителем гражданином РФ, но и согласие родителя-иностранца. Это в том случае, если семья живет за пределами России. Вот и получается – в одном случае у нас придумали посредника в лице чужого государства, которое должно выдавать справку, в другом – посредником стал иностранец, который дает свое согласие или нет. И очень часто не дает, что является причиной огромных переживаний, трагедий, криминальных историй, краж ребенка, попыток его вывезти. Особенно если семья распалась", — пояснил депутат.

А 12 апреля Затулин внес Законопроект о политическом убежище, поскольку в этом плане ничего не менялось с 1997 года. "Прежде всего, мы бы хотели избавиться от нормы, в соответствии с которой политическое убежище не может предоставляться гражданам тех стран, с которыми у нас безвизовое сообщение", — сказал депутат, отметив, что наиболее остро этот вопрос касается Украины. Хотя есть такие же трудности и другими странами мира, с которыми у России действует безвизовый режим, но при этом там проживают лица, которые подпадают под статус политэмигранта и желают его получить в РФ. В итоге эти люди, как сказал депутат, вынуждены переезжать в Россию по программе добровольного переселения соотечественников. Но и она в данный момент пробуксовывает из-за кризиса.

"Есть еще одна деталь в положении о праве на политическое убежище – в законе записано, что этим правом в России не могут пользоваться граждане стран с устойчивыми демократическими традициями. Ежегодно список таких стран президенту должен предоставлять МИД России. Я интересовался — ни разу МИД такую работу не выполнял. Кроме того, у нас, как вы знаете, проживает гражданин Сноуден, который бежал из страны с устойчивым демократическим институтом, что не мешает проводить там политические репрессии, преследовать за инакомыслие и так далее", — пояснил Затулин.

По его данным, постоянный статус политического беженца в России получили всего от 600 до 800 человек. У остальных он временный. Константин Затулин призвал депутатов Госдумы внести эти поправки, но снова натолкнулся на непонимание многих коллег и чиновников из Государственного правового управления президента РФ.

"Комитет по государственному строительству и законодательству, который является профильным, до сих пор не высказался по существу этого законопроекта, в немалой степени потому, что государственное правовое управление президента России, которое дает отзывы на законопроекты, отрицательно относится к принятию этого закона", — сообщил Затулин.

Но он все-таки надеется на то, что сумеет за время своего депутатского срока добиться принятия законопроектов.

"Ситуация кажется безвыходной, но я так не считаю. У меня еще как минимум четыре с лишним года полномочий в Госдуме и я совершенно точно говорю — до конца срока я, как и мои коллеги, будем добиваться решения этих вопросов. Должно быть стыдно тем людям, которые сидят в высоких кабинетах, не выходят ни на пресс-конференции, ни на общественные слушания в Общественную палату, не предъявляют своих позиций, а топят эти законопроекты в тиши своих кабинетов, используя свои властные полномочия", — заключил Константин Затулин.



