Ушел из жизни исполнитель роли Джеймса Бонда

СУХУМ, 23 мая — Sputnik. Британский актер Роджер Мур, прославившийся ролью Джеймса Бонда, скончался на 90-м году жизни, передает РИА Новости.

В заявлении семьи актера говорится, что Мур скончался в Швейцарии после недолгой борьбы с онкологическим заболеванием.

Сообщается, что актера, согласно его желанию, похоронят в Монако. На похоронах будут присутствовать лишь члены семьи и другие близкие лица.

Мур впервые сыграл роль суперагента в фильме "Живи и дай умереть другим" (1973). Всего он появился в семи частях кинобондианы, последняя из них — "Вид на убийство" — вышла на экраны в 1985 году.