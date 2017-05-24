13:45 24 Мая 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 15°C
Прямой эфир
Поиск
Взрыв у стадиона в Манчестере

Исполнитель теракта в Манчестере был связан с "Аль-Каидой"

REUTERS/Jon Super
В мире
Получить короткую ссылку
37 0 0

Подозреваемый в совершении теракта в Манчестере 22-летний Салман Абеди имел связи с запрещенной в России террористической организацией "Аль-Каида".

СУХУМ, 24 мая — Sputnik.  22-летний Салман Абеди, который подозревается в совершении теракта в Манчестере проходил подготовку за рубежом и имел связи с запрещенной в РФ террористической организацией "Аль-Каида". сообщает телеканал NBC

Как сообщил источник, личность Абеди была установлена по банковской карте, найденной в его кармане на месте взрыва. Личность была подтверждена с помощью технологии распознавания лиц.

Взрыв на стадионе в Манчестере
REUTERS/Andrew
Взрыв произошел на стадионе в Манчестере

По данным представителя разведки США, за последний год Абеди ездил в Ливию, а также посещал другие страны. Помимо того что он имел "явные связи с Аль-Каидой", молодой человек мог контактировать с другими группировками, добавил он.

Источник сообщил, что взорвавшаяся бомба была "большой и сложной", для ее создания использовались материалы, которые трудно достать в Британии. Это может означать, что Абеди не обошелся без помощи. По словам представителя разведки США, следователи опасаются, что подозреваемый мог быть членом террористической ячейки, численность и приверженность которой неизвестны. Он также не исключил возможность "последующей" атаки.

Как сообщает источник, в прошлом родственники Абеди уже информировали власти Британии по поводу угрозы, которую он представляет.

Ранее источник со ссылкой на друга Абеди сообщила, что молодой человек несколько дней назад вернулся из Ливии, где мог проходить подготовку в лагере боевиков. Полиция и разведслужбы проверяют эту информацию.

Теракт в Манчестере произошел в понедельник вечером, во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв произвел смертник. По последним данным, погибли 22 человека, около 120 получили ранения. Кроме того, несколько подростков считаются пропавшими без вести. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка ИГ (запрещена в России).

(1:41 / 11.13Mb / просмотров видео: 2980)
RUPTLY
© RUPTLY.
Момент взрыва и первые минуты после теракта на Манчестер Арене



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Российская военная база в Цхинвале
    Бытовой вопрос

    В Южной Осетии к концу мая сдадут три 16-квартирных жилых дома и детский сад на 70 человек, для российских военнослужащих и членов их семей.

  • Средневековая Арочная баня
    Поддать парку

    В азербайджанском городе Губа реставрируют баню, которую в свое время посещал известный французский писатель Александр Дюма.

  • Игнатий Аракелян и Мохаммед Ходжати
    Армянский мост

    Иранский министр считает, что Армения может стать мостом между предпринимателями Ирана и Евразийского экономического союза.

  • Банк Латвии
    Банкиры на тропе войны

    Управление обороны Банка Латвии готово в случае войны или чрезвычайной ситуации войти в состав Национальных вооруженных сил.

  • Фестиваль информационных технологий в Вильнюсе, архивное фото
    Инновационный Вильнюс

    Фестиваль инноваций и технологий "LOGIN 2017" стартует в Вильнюсе. Театры, гостиницы и даже Литовская академия наук станут тематическими площадками.

  • Здание Сената США в Вашингтоне
    И нашим, и вашим

    Глава национальной разведки США Дэниел Коутс считает, что Молдове придется балансировать между Россией и Западом.

  • Российская военная база в Цхинвале
    Бытовой вопрос

    В Южной Осетии к концу мая сдадут три 16-квартирных жилых дома и детский сад на 70 человек, для российских военнослужащих и членов их семей.

  • Средневековая Арочная баня
    Поддать парку

    В азербайджанском городе Губа реставрируют баню, которую в свое время посещал известный французский писатель Александр Дюма.

  • Игнатий Аракелян и Мохаммед Ходжати
    Армянский мост

    Иранский министр считает, что Армения может стать мостом между предпринимателями Ирана и Евразийского экономического союза.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Назакат Гасимовна Назирова. Соседи по прилавку и покупатели обращаются к ней Баба Надя. Ей уже за 80, из них почти 20 лет работает в торговле. Занимается цветами
Сухумский рынок в лицах
Одна такая: мастер рассказала, как шьет эксклюзивные сумочки
Одна такая: мастер рассказала, как шьет "эксклюзивные" сумочки
Голосование
Выбираем лучшего: голосование на шоу"Ты - супер!"

Соцсети

Sputnikabkhazia