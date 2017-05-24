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Архивное фото беженцев из Сирии

Шойгу: часть сирийских беженцев вернулась в места постоянного проживания

© Sputnik. Сергей Строителев
В мире
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В 2017 году в места постоянного проживания в Сирии благодаря поддержке РФ вернулись более 108 тысяч беженцев.

СУХУМ, 24 мая — Sputnik. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что более 108 тысяч беженцев вернулись в 2017 году в места постоянного проживания в Сирии благодаря поддержке, оказанной Вооруженными силами РФ официальному правительству САР, передает РИА Новости.

"Всего при посредничестве российской армии за время операции под контроль сирийского правительства было возвращено свыше 105 населенных пунктов и 17 тысяч километров территории. Это позволило вернуть в постоянные места проживания более 108 тысяч беженцев только в этом году", — сказал Шойгу, выступая в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации.



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