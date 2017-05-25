Призрак бродит по Европе: кто боится российской оккупации

СУХУМ, 25 май — Sputnik. По результатам опроса, больше половины жителей Италии и Германии и почти половина французов не верит в возможную агрессию России в отношении Польши и Прибалтики.

В то же время в США 55% жителей, а в Великобритании 43% населения считают российскую угрозу вероятной.

© Sputnik. Большинство жителей Германии и Италии не верят в "российскую угрозу" для Польши и Прибалтики

Поводом к исследованию явилось заявление НАТО о существовании у России планов по захвату Польши и Прибалтики. Это утверждение позволило НАТО объявить о развертывании четырех батальонов альянса в Латвии, Литве и Эстонии для защиты от потенциальной агрессии. В ответ Россия не раз заявляла о том, что никогда не будет нападать на какую-либо из стран альянса. Глава российского МИД Сергей Лавров говорил, что в НАТО прекрасно об этом знают и используют поводы, чтобы разместить больше войск у российской границы.

В Италии, Германии и Франции надуманными заявления НАТО об угрозе, исходящей от России, считают большей частью представители старшего поколения, имеющие высшее образование и достаток выше среднего. В Великобритании и США наоборот, в возможность российской агрессии верят больше людей с высшим образованием и достатком.

Опрос проводился во Франции, Великобритании, Германии, Италии, США. Всего было опрошено более четырех тысяч респондентов старше восемнадцати лет, примерно по 800 человек в каждой стране.

Выборка репрезентирует население по полу, возрасту, географии. Достоверная вероятность исследования – 95%, максимальная ошибка может составлять +/- 3,1%.



