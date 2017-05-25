Бензиновый кризис в Южной Осетии: ГСМ есть только для госучреждений

СУХУМ, 25 мая — Sputnik. Водители в Южной Осетии жалуются на нехватку горючего — государственная заправка в Цхинвале отпускает ГСМ только госучреждениям по специальным талонам. Как сообщили Sputnik Южная Осетия в ГУП "Югосетнефтепродукт" (централизованный поставщик топлива в республику), кризис — временный, бензин и солярка появятся в продаже после доставки новой партии.

"Бензин пока есть, но не в объемах продажи. Мы отпускаем его только по талонам для госучреждений и надо растянуть запасы до тех пор, пока мы не привезем новую партию бензина. Вагоны с топливом уже едут во Владикавказ, откуда мы перевезем его сюда на своих машинах", — сказал представитель госпредприятия. Впрочем автовладельцы, даже при наличии горючего, на государственной заправке заправляться не спешат из-за проблем с качеством.

"На нефтебазе бензин АИ-92 стоит 33 рубля за литр, но он не годится. Мой друг заправился вчера там, и через час машина заглохла. Когда он стал разобраться, оказалось, что топливная система забилась непонятными осадками", — рассказал водитель Алан.

Владельцы автомашин уверены, что лучше купить бензин на частной заправке чуть дороже, чем на нефтебазе. Но и на частных заправках бензин есть не везде. Кое-где уже вывесили таблички с надписью "Бензина нет". А там где топливо есть, оно стоит дороже, чем на нефтебазе. "У частников бензин лучше, но литр стоит 37 рублей. Но уж лучше там заправится, чем дешевым топливом испортить машину, а потом искать дорогостоящие запчасти", — рассказывает водитель Вадим. КГБ Южной Осетии проводит расследование поставок в республику некачественного горючего. В понедельник глава ведомства Виктор Шаргаев рассказал подробности следствия.

По его словам, сотрудники "Югосетнефтепродукта" закупали у российской компании "Роснефть" качественный бензин, затем меняли его в Северной Осетии на разбавленное топливо низкого качества, который и привозили в республику.

Руководитель ГУП Владимир Тигиев заключен под стражу сроком на два месяца. "Югосетнефтепродукт" с 2014 года является уполномоченным импортером квоты нефтепродуктов из России в Южной Осетии на основании договора между госпредприятием и компанией "Роснефть".