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Взрыв на стадионе в Манчестере

СМИ: исполнитель теракта в Манчестере год готовился к совершению атаки

REUTERS/Andrew Yates
В мире
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Подозреваемый в совершении теракта в Манчестере 22-летний Салман Абеди год готовился к совершению атаки.

СУХУМ, 26 мая — Sputnik. 22-летний Салман Абеди, который подозревается в совершении теракта в Манчестере, год готовился к совершению атаки, сообщает газета Times.

Взрыв на стадионе в Манчестере
REUTERS/Andrew
Взрыв произошел на стадионе в Манчестере

По информации издания, около года назад Абеди открыл счет в банке, который впоследствии он использовал при покупке гвоздей и болтов для изготовления бомбы. Как сообщается, Абеди по меньшей мере два раза посещал манчестерские магазины стройматериалов в середине апреля — до поездки в Ливию.

Теракт произошел вечером 22 мая в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде. По версии следствия, подрыв осуществил смертник Салман Абеди. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 75 человек остаются в больницах, из них 23 — в критическом состоянии. Несколько человек считаются пропавшими без вести. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ, запрещенная в России и ряде других стран.



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