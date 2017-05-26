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Министр безопасности: угрозы массовым мероприятиям в Великобритании нет

© Sputnik. Владимир Песня
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Министр по безопасности Великобритании Бен Уоллес заявил, что угрозы отдельным массовым мероприятиям, запланированным в стране на предстоящие выходные, нет.

СУХУМ, 26 мая — Sputnik. Угрозы отдельным массовым мероприятиям, запланированным в Великобритании на предстоящие выходные, нет, заявил замглавы МВД, министр по безопасности Великобритании Бен Уоллес, передает РИА Новости.

Уоллес также рассказал, что во внимание служб безопасности попали около 12 тысяч потенциальных террористов. "Мы пытаемся пресечь деятельность сети… Мы должны нейтрализовать любого, кто с ней связан, и отследить его контакты", — подчеркнул Уоллес.

Вечером 22 мая в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде произошел теракт. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 75 человек остаются в больницах, из них 23 — в критическом состоянии. Несколько человек считаются пропавшими без вести. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ, запрещенная в России и ряде других стран.



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