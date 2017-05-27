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Владимир Путин поблагодарил участников "Ты супер!"

Пресс-служба НТВ
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Темы:
Детский вокальный конкурс "Ты супер!" (126)
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Телетрансляция финального концерта международного вокального проекта "Ты супер!" состоится 27 мая в 20:00 на телеканале НТВ и портале агентства Sputnik.

СУХУМ, 27 май —  Sputnik. Приветственное письмо участникам вокального проекта "Ты супер!" направил президент Российской Федерации Владимир Путин, в котором он поблагодарил конкурсантов, организаторов и зрителей за работу, информация об этом была опубликована на официальном сайте телеканала НТВ в субботу 27 мая.

"Приветствую победителей, организаторов, гостей и зрителей замечательного конкурса "Ты супер!" и благодарю всех его участников, ведь даже название этого состязания говорит о том, что каждый из вас — большой молодец, каждый обладает самобытным творческим даром, трудолюбием и настойчивостью", — говорится в письме от президента России.

В своем обращении Владимир Путин выразил уверенность в том, что качества, которыми обладают участники вокального проекта – это непременные атрибуты успеха и их ждет яркое, интересное будущее.

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© Фото: НТВ
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Президент отметил важность того, что юные вокалисты сумели проявить не только свои прекрасные исполнительские возможности, но и пример взаимной поддержки, искренне переживая за своих новых товарищей, которые представляли самые разные страны мира.

"Сумели создать удивительную атмосферу открытости и единства, доказав десяткам миллионов людей, что для настоящего таланта, целеустремленности, оптимизма нет никаких преград. И неудивительно, что проект с вашим участием обрел огромную популярность и заслужил продолжение, чтобы другие ребята получили возможность проявить себя и осуществить свои мечты", — написал Путин.

Президент РФ пожелал конкурсантам оставаться такими же смелыми, сильными духом и добрыми и никогда не терять веру в себя и в справедливость.

"Вы действительно супер! Удачи вам во всем!", — этими словами заканчивается обращения Владимира Путина к участникам и организаторам телевизионного проекта НТВ "Ты супер!". 

Телетрансляция финального концерта международного вокального проекта "Ты супер!" состоится 27 мая в 20:00 на телеканале НТВ и портале агентства Sputnik.


Темы:
Детский вокальный конкурс "Ты супер!" (126)


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