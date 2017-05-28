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Ситуация в Сирии.

Число присоединившихся к перемирию в Сирии увеличилось

© AFP/ LOUAI BESHARA
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Шесть соглашений о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий подписано за сутки в Сирии.

СУХУМ, 28 мая — Sputnik. В Сирии за сутки подписано шесть соглашений о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий, общее число таких поселений увеличилось до 1514, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, передает РИА Новости.

"Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1514", — говорится в сообщении.

Уточняется, что подписаны соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий в населенных пунктах Эт-Тера, Самья, Эль-Мазраа, Караха, Сахвет-Блата, Самма провинции Эс-Сувейда.

Согласно сообщению, продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Отмечается, что количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 219.

В течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР проведено шесть гуманитарных акций, из них пять проведено в городе Алеппо, местному населению доставлено три тонны продуктов питания. Уточняется, что в провинцию Латакия доставлено 1,8 тонны продовольственных наборов.

Отмечается, что общий вес гуманитарного груза составил 4,8 тонны, гуманитарная помощь оказана 1524 людям. Всего проведено 1275 гуманитарных акций. В ходе гуманитарных акций за сутки российскими военными медиками оказана медицинская помощь 330 людям.



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