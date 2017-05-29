Путин и Эрдоган обсудили отмену торгово-экономических ограничений

СУХУМ, 29 мая — Sputnik. В ходе телефонного разговора Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили реализацию договоренностей об отмене ограничений в торгово-экономической сфере, а также вопросы осуществления крупных совместных проектов, об этом сообщает пресс-служба Кремля, передает РИА Новости.

"Затрагивался ход реализации договоренностей о взаимной отмене ограничений в торгово-экономической сфере и вопросы осуществления крупных совместных проектов в энергетике – строительство АЭС "Аккую" и газопровода "Турецкий поток", — говорится в сообщении.

Президенты РФ и Турции также договорились о продолжении регулярных личных контактов. Также сторонами был подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее углубление стратегического партнерства двух стран. Кроме того, лидеры двух стран обменялись поздравлениями по случаю 25-летия подписания договора об основах отношений между РФ и Турцией. Путин в свою очередь пожелал Эрдогану успехов в связи с его избранием на пост генерального председателя Партии справедливости и развития Турции.

Власти Турции с 15 марта изменили порядок ввоза некоторых видов сельхозпродукции для переработки внутри страны, в том числе пшеницы и подсолнечного масла. При этом Россия не попала в перечень стран, имеющих право на беспошлинные поставки. Представители турецкого бизнеса объясняли такие меры тем, что РФ не сняла полностью запрет на поставку продуктов из Турции, в частности томатов.

В начале мая Путин по итогам переговоров с Эрдоганом сообщил о договоренности по "комплексному решению о снятии ограничительных мер во взаимной торговле", указав, что ограничения по поставкам томатов пока сохранятся. Он пояснил, что данный вопрос увязан с периодом окупаемости затрат российских производителей. В понедельник, 22 мая, Россия и Турция подписали в Стамбуле совместное заявление о взаимном снятии ограничений в торговле. При этом премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подтвердил, что ограничения по томатам останутся в силе.

Однако 24 мая Турция ввела новые ограничения на импорт российской пшеницы, а также на беспошлинные поставки подсолнечного масла из России. При этом, по словам представителей российской сельхозотрасли, о данных ограничениях пока не было объявлено на официальном уровне. Турецкие экспортеры заявляют, что данная инициатива принадлежит им, а не министерству экономики страны, также отмечая, что ситуация может измениться.